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В "Кайрате" упрекнули Кержакова после чемпионства в КПЛ-2024

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В "Кайрате" упрекнули Кержакова после чемпионства в КПЛ-2024 ©ФК "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа в интервью Meta-ratings.kz вспомнил об играх под руководством Александра Кержакова, передает Vesti.kz.

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Полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа в интервью Meta-ratings.kz вспомнил об играх под руководством Александра Кержакова, передает Vesti.kz.

Напомним, что по итогам сезона 2024 года "Кайрат" в четвертый раз в истории завоевал чемпионский титул. По ходу сезона клуб возглавляли три специалиста - Кирилл Кекер, Александр Кержаков и Рафаэль Уразбахтин.

"Рафаэль Радикович является идеальным тренером и человеком, который в первую очередь знает, как найти подход к игрокам, чего, к сожалению, я не могу сказать о его предшественнике (речь об Александре Кержакове. - прим. ред.). Мы полностью доверяем ему, а он доверяет нам, и это очень облегчило совместную работу. Уверен, что его ждет большое будущее", - заявил Зариа.

В минувшем сезоне Зариа провел 23 матча и забил шесть голов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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