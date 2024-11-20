В "Кайрате" упрекнули Кержакова после чемпионства в КПЛ-2024

Полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа в интервью Meta-ratings.kz вспомнил об играх под руководством Александра Кержакова, передает Vesti.kz.

Напомним, что по итогам сезона 2024 года "Кайрат" в четвертый раз в истории завоевал чемпионский титул. По ходу сезона клуб возглавляли три специалиста - Кирилл Кекер, Александр Кержаков и Рафаэль Уразбахтин.

"Рафаэль Радикович является идеальным тренером и человеком, который в первую очередь знает, как найти подход к игрокам, чего, к сожалению, я не могу сказать о его предшественнике (речь об Александре Кержакове. - прим. ред.). Мы полностью доверяем ему, а он доверяет нам, и это очень облегчило совместную работу. Уверен, что его ждет большое будущее", - заявил Зариа.

В минувшем сезоне Зариа провел 23 матча и забил шесть голов.