В "Женисе" высказались о пенальти в игре с "Актобе"

Генеральный директор "Жениса" прокомментировал крупное поражение столичного клуба от "Актобе" (0:3) и в частности, дал оценку назначенному пенальти в пользу "красно-белых", сообщают Vesti.kz.

"Честно говоря, смешанные чувства. Горько от того, что проиграли "Актобе". Пусть даже это классная команда с отличными исполнителями. Но в то же время, за игру "Жениса" абсолютно не стыдно. В первом тайме "Актобе" создал 1 момент и забил 2 мяча. Мы же создали 5 моментов, два из которых убойные. Но не забили.

Во втором тайме, конечно, Дорни Ромеро просто погасил нашу страсть своим мощным ударом.

Что касается пенальти в ворота "Жениса", по поводу которого у меня в чате разгорелся небольшой спор, я, как официальный представитель, могу заверить, что мы не имеем претензии к судье по поводу его назначения. Пенальти был и спорить тут не о чем", - заявил Кожахмет.