В европейской сборной отреагировали на трансфер "Ордабасы"

Украинская ассоциация футбола опубликовала пост после перехода игрока национальной сборной Алексея Гуцуляка в шымкентский "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

28-летний вингер, перешедший в стан чемпиона Казахстана возглавил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по версии Transfermarkt.

"Поздравляем полузащитника национальной сборной Украины Алексея Гуцуляка с новым этапом в карьере, - гласит сообщение.

Гуцуляк начинал футбольный путь в академии "Карпат", а на профессиональном уровне успел поиграть за несколько украинских клубов. В его карьере были "Карпаты", "Десна", "Днепр-1" и "Полесье". Кроме того, в 2016 году вингер находился в системе испанского "Вильярреала".

Последним клубом украинца перед переездом в Казахстан стало житомирское "Полесье", цвета которого он защищал с лета 2024 года.

В чемпионате Украины Гуцуляк провёл 226 матчей, забил 52 мяча и записал на свой счёт 32 ассиста. Общая статистика вингера на профессиональном уровне — 280 встреч, 56 голов и 36 результативных передач.

За национальную сборную Украины футболист дебютировал в 2024 году. С тех пор он сыграл 16 матчей и шесть раз поразил ворота соперников. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гуцуляка в три миллиона евро - это более 1,5 миллиарда тенге.

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