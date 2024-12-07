В "Астану" вернулся сербский полузащитник

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил о расставании с сербским футболистом Душаном Йованчичем, передают Vesti.kz.

34-летний полузащитник покинул петропавловский клуб по истечении срока аренды. В составе петропавловцев он провел 13 матчей во всех турнирах.

Напомним, что ранее, с 2021 по 2023 голы Йованчич выступал в составе "Тобола" и "Астаны". Права на игрока по-прежнему принадлежат столичному клубу.

"Астана" также вернула из аренды полузащитника сборной Казахстана Армана Кенесова, который выступал в "Актобе". Также клуб ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Мухаммеджаном Сейсеном.