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В "Астане" сделали громкое заявление о будущем Сейсене

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В "Астане" сделали громкое заявление о будущем Сейсене ©ФК "Астана"

Вратарь "Астаны" Мухаммеджан Сейсен блестяще проявил себя в последних матчах за столичный клуб в Кубке Лиги и Лиги конференций, однако его будущее на следующий сезон не определенно. Относительно его контракта и перспектив в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян

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Вратарь "Астаны" Мухаммеджан Сейсен блестяще проявил себя в последних матчах за столичный клуб в Кубке Лиги и Лиги конференций, однако его будущее на следующий сезон не определенно. Относительно его контракта и перспектив в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян

Тренер отметил, что Сейсен может стать основным вратарем сборной Казахстана. 

"Я знаю Мухаммеджана очень давно. Я скажу так, до перехода в "Астану" его даже в сборную не приглашали. Ранее он не имел международного опыта, но теперь сыграл на таком уровне. Мы знаем, как готовить вратарей. И я могу сказать, что в перспективе Сейсен вратарь номер один в Казахстане, это безусловно", - заявил Бабаян. 

Напомним, что Сейсен перешел в "Астану" из "Ордабасы" в этом году. За столичный клуб суммарно он сыграл пять матчей во всех турнирах. 25-летний вратарь является воспитанником "Тараза", где и начинал профессиональную карьеру. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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