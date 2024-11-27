В "Астане" сделали громкое заявление о будущем Сейсене

Вратарь "Астаны" Мухаммеджан Сейсен блестяще проявил себя в последних матчах за столичный клуб в Кубке Лиги и Лиги конференций, однако его будущее на следующий сезон не определенно. Относительно его контракта и перспектив в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян.

Тренер отметил, что Сейсен может стать основным вратарем сборной Казахстана.

"Я знаю Мухаммеджана очень давно. Я скажу так, до перехода в "Астану" его даже в сборную не приглашали. Ранее он не имел международного опыта, но теперь сыграл на таком уровне. Мы знаем, как готовить вратарей. И я могу сказать, что в перспективе Сейсен вратарь номер один в Казахстане, это безусловно", - заявил Бабаян.

Напомним, что Сейсен перешел в "Астану" из "Ордабасы" в этом году. За столичный клуб суммарно он сыграл пять матчей во всех турнирах. 25-летний вратарь является воспитанником "Тараза", где и начинал профессиональную карьеру.