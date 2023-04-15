В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова в Европу

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев прокомментировал возможный уход воспитанника клуба Максима Самородова в один из зарубежных чемпионатов.
"Клубы по поводу Максима Самородова на нас не выходили. У него есть свой агент. Мы с ним периодически разговариваем, я должен знать ситуацию, - говорит Ерлан Джамантаев. - Контракт с Максимом Самородовым мы продлили до конца этого года. Я разговаривал с агентом о том, что мы бы продлили еще контракт. Но вопрос стоит пока открытый. Максим сейчас в очень хорошей форме, он окреп, очень сильно прибавил в игре. После пяти туров он лидер в гонке бомбардиров. И если вдруг будет хорошее предложение именно от европейских клубов, которое будет выгодно нашему клубу в финансовом плане, то мы будем это рассматривать", - цитирует Джамантаева diapazon.kz.
Напомним, что в нынешнем сезоне Самородов забил четыре гола в пяти матчах за "Актобе". Кроме того, 20-летний нападающий отличился дебютным голом за сборную Казахстана в стартовой игре квалификации ЧЕ-2024 против Словении.
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