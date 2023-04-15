В "Актобе" рассказали о трансфере Самородова в Европу

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев прокомментировал возможный уход воспитанника клуба Максима Самородова в один из зарубежных чемпионатов.

"Клубы по поводу Максима Самородова на нас не выходили. У него есть свой агент. Мы с ним периодически разговариваем, я должен знать ситуацию, - говорит Ерлан Джамантаев. - Контракт с Максимом Самородовым мы продлили до конца этого года. Я разговаривал с агентом о том, что мы бы продлили еще контракт. Но вопрос стоит пока открытый. Максим сейчас в очень хорошей форме, он окреп, очень сильно прибавил в игре. После пяти туров он лидер в гонке бомбардиров. И если вдруг будет хорошее предложение именно от европейских клубов, которое будет выгодно нашему клубу в финансовом плане, то мы будем это рассматривать", - цитирует Джамантаева diapazon.kz.

Напомним, что в нынешнем сезоне Самородов забил четыре гола в пяти матчах за "Актобе". Кроме того, 20-летний нападающий отличился дебютным голом за сборную Казахстана в стартовой игре квалификации ЧЕ-2024 против Словении.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 5 5 0 0 7-1 15 2 Астана 5 4 0 1 8-5 12 3 Актобе 5 3 1 1 12-6 10 4 Ордабасы 5 3 1 1 10-5 10 5 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 6 Тобол 5 3 1 1 7-4 10 7 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 8 Кайрат 5 2 2 1 11-8 8 9 Атырау 5 2 1 2 5-8 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Аксу Пв 5 1 1 3 6-12 4 12 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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