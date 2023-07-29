В "Актобе" переходит полузащитник сборной Беларуси

Белорусский футболист Дмитрий Бессмертный в ближайшее время станет игроком ФК "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний хавбек переберется в стан вице-чемпионов Казахстана на правах свободного агента. В июне у Бессмертного закончился срок контракта с борисовским БАТЭ. По данным телеграм-канала "Белорусский футбол" полузащитник согласился на переход в "Актобе".
Ранее, помимо БАТЭ футболист выступал на родине за клуб "Минск". В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси хавбек ни сыграл ни в одном из матчей клуба. В сезоне 2022 отыграл 28 матчей, забил пять мячей и отметился четырьмя ассистами. Кроме того, на счету Бессмертного семь матчей в составе сборной Беларуси.
Добавим, что "Актобе" в летнее трансферное окно также подписал российского нападающего Романа Изотова и израильского полузащитника Ихаба Ганаема.
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