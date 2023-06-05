В "Актобе" отреагировали на "отставку" Логвиненко

Самый титулованный футболист Казахстана Юрий Логвиненко после завершения карьеры стал спортивным директором в родном "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает издание "Диапазон" в последние дни в спортивных пабликах начали распространяться слухи о возможной отставке Логвиненко.

"Я не понимаю, почему возникает вопрос с Юрой Логвиненко. Я узнал об этом два часа назад, - ответил председатель правления ФК "Актобе" Сергей Куленко, - в субботу после игры мы до 12 часов ночи общались с главным тренером Андреем Карповичем, Ерланом Джамантаевым. И не было никаких предпосылок того, что Юрий покидает клуб. Никаких документов об его увольнении из клуба я не видел, заявлений и приказов не было. Считаю, что это преждевременный разговор где-то в кулуарах. За 2-3 часа до пресс-конференции мы договорились встретиться с Юрой Логвиненко на завтра, будем вести разговор. Всегда нужно обращаться к официальным источникам, как получим ответ от Юрия, сообщим вам", - пишет "Диапазон".

Логвиненко является самым титулованным футболистом страны. За 16 лет у него восемь золотых медалей чемпионата Казахстана (по четыре за "Актобе" и "Астану"). За сборную Казахстана сыграл 58 матчей и забил пять голов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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