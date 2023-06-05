В "Актобе" отреагировали на "отставку" Логвиненко

Самый титулованный футболист Казахстана Юрий Логвиненко после завершения карьеры стал спортивным директором в родном "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как отмечает издание "Диапазон" в последние дни в спортивных пабликах начали распространяться слухи о возможной отставке Логвиненко.
"Я не понимаю, почему возникает вопрос с Юрой Логвиненко. Я узнал об этом два часа назад, - ответил председатель правления ФК "Актобе" Сергей Куленко, - в субботу после игры мы до 12 часов ночи общались с главным тренером Андреем Карповичем, Ерланом Джамантаевым. И не было никаких предпосылок того, что Юрий покидает клуб. Никаких документов об его увольнении из клуба я не видел, заявлений и приказов не было. Считаю, что это преждевременный разговор где-то в кулуарах. За 2-3 часа до пресс-конференции мы договорились встретиться с Юрой Логвиненко на завтра, будем вести разговор. Всегда нужно обращаться к официальным источникам, как получим ответ от Юрия, сообщим вам", - пишет "Диапазон".
Логвиненко является самым титулованным футболистом страны. За 16 лет у него восемь золотых медалей чемпионата Казахстана (по четыре за "Актобе" и "Астану"). За сборную Казахстана сыграл 58 матчей и забил пять голов.
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