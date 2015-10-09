В "Актобе" готовят серьёзное усиление после провального старта

Председатель правления футбольного клуба "Актобе" Арман Оспанов рассказал, что летом состав команды значительно усилится, передают Vesti.kz.

- Народ больше интересуют дела команды, а на данный момент её результаты далеки от идеальных. Что вы можете сказать по этому поводу?

"За результат отвечает главный тренер и спортивный директор. По итогам трёх туров Костов был отправлен в отставку, и на его месте подписан опытный специалист из Словакии Таркович с двумя помощниками. Надеемся, что он разберётся в ситуации и поможет нам.

Далее мы пригласили специалистов из Португалии, чтобы поднять уровень физической подготовки команды и внедрить современные методики. Также был приглашён Карлуш Шаиньо - топовый специалист, призванный улучшить не только селекцию и скаутинг, но и внедрить новые подходы в организации взаимодействия между разными департаментами клуба и даже между функциональными единицами внутри главной команды. По примеру "Порту" и "Панатинаикоса".

Параллельно усиливаем состав - уже подписаны два игрока, и летом будет выделен дополнительный бюджет для серьёзного усиления", - рассказал он в интервью телеграм-каналу Серый CARDINAL.