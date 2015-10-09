Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 21:20
 

В "Актобе" готовят серьёзное усиление после провального старта

  Комментарии

Поделиться
©ФК "Актобе"

Председатель правления футбольного клуба "Актобе" Арман Оспанов рассказал, что летом состав команды значительно усилится, передают Vesti.kz.

Поделиться

Председатель правления футбольного клуба "Актобе" Арман Оспанов рассказал, что летом состав команды значительно усилится, передают Vesti.kz.

- Народ больше интересуют дела команды, а на данный момент её результаты далеки от идеальных. Что вы можете сказать по этому поводу?

"За результат отвечает главный тренер и спортивный директор. По итогам трёх туров Костов был отправлен в отставку, и на его месте подписан опытный специалист из Словакии Таркович с двумя помощниками. Надеемся, что он разберётся в ситуации и поможет нам.

Далее мы пригласили специалистов из Португалии, чтобы поднять уровень физической подготовки команды и внедрить современные методики. Также был приглашён Карлуш Шаиньо - топовый специалист, призванный улучшить не только селекцию и скаутинг, но и внедрить новые подходы в организации взаимодействия между разными департаментами клуба и даже между функциональными единицами внутри главной команды. По примеру "Порту" и "Панатинаикоса".

Параллельно усиливаем состав - уже подписаны два игрока, и летом будет выделен дополнительный бюджет для серьёзного усиления", - рассказал он в интервью телеграм-каналу Серый CARDINAL.

"Актобе" на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка после четырёх туров. Следующую игру команда проведёт на своём поле с "Каспием" 12 апреля. Начало - в 17:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 5, мужчины
12 апреля 19:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Каспий
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!