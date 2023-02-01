В Узбекистане выступили против перехода игрока национальной сборной в КПЛ

Главный тренер узбекистанского "Насафа" Рузикул Бердыев прокомментировал возможный переход защитника сборной Узбекистана Шерзода Насруллаева в шымкентский "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.uz. Специалист высказался против этого трансфера.

- Я слышал, что клуб "Ордабасы" из Казахстана интересуется Шерзодом Насруллаевым. Как вы на это реагируете? Эта новость, правда?

- Вообще-то я как тренер против его перехода в "Ордабасы". Потому что Шерзод способен играть в более сильных командах, чем в "Ордабасы". С другой стороны, нас ждут серьезные игры. Поэтому я не хотел бы, чтобы он перешел в "Ордабасы".

- Так это дезинформация?

- Не знаю, может быть, действительно были предложения, но Шерзод Насруллаев нам тоже нужен. Было бы хорошо, если бы он пошел в более сильный чемпионат. На данный момент я не думаю, что чемпионат Казахстана сильнее чемпионата Узбекистана.

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