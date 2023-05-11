Успеет к еврокубкам? В "Ордабасы" рассказали о травме Исламхана

Ведущий полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан по-прежнему вне игры из-за травмы, полученной в матче седьмого тура премьер-лиги с "Кайратом". В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов прокомментировал, каково состояние игрока на данный момент.

"Вся сложность в том, что его колено сильно опухло. Сделали снимок МРТ, но при опухшем колене диагноз поставить не могут. На данный момент вариантов много. По срокам восстановления есть версия, что в течение месяца может вернется. Но есть и худший вариант, по мнению специалистов, - это четыре месяца восстановления.

Повторюсь, пока точный диагноз не определен и говорить о сроках сложно. С Бауыржаном занимаются специалисты из Шымкента и Алматы, но сейчас надо подождать, когда опухоль спадет и тогда будет определен диагноз и период восстановления", - заявил Бауыржан Тойшыбекович.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Исламхан провел шесть матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В июле "Ордабасы" стартует в квалификации Лиги конференций, клуб намерен побороться за выход в групповой этап турнира.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 9 7 0 2 13-9 21 2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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