Успеет к еврокубкам? В "Ордабасы" рассказали о травме Исламхана

Ведущий полузащитник "Ордабасы" Бауыржан Исламхан по-прежнему вне игры из-за травмы, полученной в матче седьмого тура премьер-лиги с "Кайратом". В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов прокомментировал, каково состояние игрока на данный момент.
"Вся сложность в том, что его колено сильно опухло. Сделали снимок МРТ, но при опухшем колене диагноз поставить не могут. На данный момент вариантов много. По срокам восстановления есть версия, что в течение месяца может вернется. Но есть и худший вариант, по мнению специалистов, - это четыре месяца восстановления.
Повторюсь, пока точный диагноз не определен и говорить о сроках сложно. С Бауыржаном занимаются специалисты из Шымкента и Алматы, но сейчас надо подождать, когда опухоль спадет и тогда будет определен диагноз и период восстановления", - заявил Бауыржан Тойшыбекович.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Исламхан провел шесть матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
В июле "Ордабасы" стартует в квалификации Лиги конференций, клуб намерен побороться за выход в групповой этап турнира.
Загрузка матч-центра...
Реклама