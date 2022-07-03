"Усиление? Может, еще будет". Кекер - о трансферах "Кайрата" и победе над "Акжайыком"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер ответил на вопросы корреспондента Vesti.kz после матча 16-го тура чемпионата Казахстана с "Акжайыком". Алматинцы одержали победу со счетом 2:0.

- Кирилл Сергеевич, голевой розыгрыш углового - это ваша заготовка?

- Перед каждой игрой мы анализируем все фазы. Стараемся использовать минусы соперника и наши плюсы. Мы хотели, чтобы Канте бежал именно в эту точку.

- Оцените игру Данияра Усенова, и можно ли сказать, что на примере выхода Адилета Садыбекова вы теперь постоянно будете доверять новой молодежи?

- Мы варьируем в центре поля игроков. Мы хотим, чтобы "восьмерки" больше участвовали в атаке. В Усенова я верю, он будет лучше играть и прибавлять. Садыбеков был в "Кайрат-Москва", по своему интеллекту и техническому оснащению может играть на разных позициях, в том числе опорником. А так мы пробуем разные сочетания.

- После трех матчей под вашим руководством насколько вы довольны качеством игры и результатами?

- Перед нами ставили задачу набрать девять очков, мы набрали семь, значит, мы недовольны. Качество игры, нам нужно время, мы еще не готовы играть все 90 минут в то, что хотим. У нас не все получается, хотим больше управлять игрой, больше моментов создавать. У нас сейчас другие принципы игры, поэтому требуется время.

- Сейчас будет перерыв в чемпионате. Вы считаете эту паузу полезной для вашей команды, ведь в кубковых играх можно больше экспериментировать?

- У нас есть задача во всех трех турнирах. Кубок Казахстана для нас важен. Перерыв в чемпионате, конечно, тоже важен, поскольку в августе мы вернемся в КПЛ сильнее. Ротация состава, безусловно, будет, поскольку у нас много матчей в июле.

- В связи с таким плотным графиком ожидаете ли вы усиление, помимо тех ребят, которые пришли из московского филиала?

- Это сложный вопрос. Может быть, один-два игрока еще будут. Но другой вопрос, откуда они придут. Может, со стороны возьмем, может, из "Кайрат-Жастар".

"Кайрат" имеет в своем активе 23 очка по итогам 15 проведенных матчей в КПЛ. Следующую встречу алматинцы проведут 9 июля, в рамках первого тура Кубка Казахстана они сыграют с "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: