Урок от соперника, борьба с Томасовым и дежавю с Вичюсом. Как новичок "Шахтера" показал себя в матче с "Астаной"

Новичок "Шахтера" Ескендир Кыбырай в матче полуфинала Суперкубка Казахстана дебютировал за карагандинский клуб. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, как в составе "горняков" может проявить себя 23-летний футболист.

Кыбырай, несмотря на возраст, на взрослом уровне заявил о себе лишь в прошлом сезоне, когда подобрался к основе "Жетысу" - клуба не с самым посредственным составом в КПЛ-2020. За талдыкорганцев он провел восемь матчей в премьер-лиге и сделал два ассиста.

Ранее Кыбырай, являющийся воспитанником академии "Кайрата", играл в молодежных составах алматинского и талдыкорганского клубов в первой и второй лигах.

Его профильной позицией является место левого полузащитника. Хотя в КПЛ-2020 Кыбырай использовался и справа. Кроме того, экс-футболист молодежной сборной Казахстана может играть на краю обороны.

В матче с "Астаной" Кыбырай вышел на привычную позицию левого хавбека и отыграл всю встречу без замены. Как и предусматривается для футболистов данного амплуа, дебютант "Шахтера" проделал огромный объем работы, что также усложнялось противодействием на своем фланге лидеру столичных Марину Томасову. Впрочем, общекомандные действия "горняков" не способствовали их успеху в матче, и Кыбырай практически никак, кроме введения мяча из аута, не выбивался из игровой канвы карагандинцев. "Астана" оказалась лучше.

К слову, ауты в его исполнении наверняка навеяли болельщикам "Шахтера" воспоминания о славных временах, когда клуб был на пороге Лиги чемпионов-2013/14. Признаться, дежавю с выбросами мяча Гедиминасом Вичюсом из-за боковой линии, которые потом обсуждали даже в Европе, было полным.

Кстати, в матче со столичным клубом произошло два интересных эпизода с участием Кыбырая. В начале встречи в борьбе за верховой мяч он жестко сыграл в штрафной соперника против Антонио Рукавины. Ответ многоопытного серба не заставил себя долго ждать, вскоре защитник "Астаны" также в борьбе на "втором этаже" жестко, можно даже сказать на грани грубости, сыграл против Кыбырая. Так пыл молодого казахстанца в определенной степени поутих. Умение держать удар вместе с остальными игровыми качествами приходят вместе с опытом. По всей видимости, Али Алиев будет доверять своему игроку, а Кыбыраю остается повышать свой уровень и оправдывать выданные авансы.

Напомним, "Шахтер" в матче 1/2 финала Суперкубка Казахстана, который проходит в Туркестане, уступил "Астане" со счетом 0:2. Пятого марта в рамках турнира будет разыграно третье место, а шестого состоится финал. Во втором полуфинальном матче встречаются "Кайрат" и "Тобол".

Фото: ФК "Кайрат"©

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