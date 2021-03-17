Универсал Бейсебеков, который теперь стал капитаном. Как менялась роль игрока в "Астане"

Димаш Тулегенов

Новоиспеченный капитан "Астаны" Абзал Бейсебеков демонстрирует уверенную игру на старте сезона. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о резком повороте событий в карьере 28-летнего футболиста, который был вызван обновлением состава в стане "сине-желтых" и получением капитанской повязки на старте OLIMPBET-чемпионата Казахстана - 2021.

Бейсебеков является настоящим ветераном "Астаны", поэтому по праву унаследовал капитанскую повязку после ухода Ненада Эрича и Дмитрия Шомко. Впервые он сыграл за клуб в первом же сезоне в истории "Астаны", когда она еще называлась "Локомотивом". Тогда 16-летний футболист провел девять матчей в КПЛ, забив один гол.

Свою карьеру Абзал начинал еще в юношеской команде "Кайрата", тогда он играл в нападении. Трудно представить Бейсебекова в атакующей зоне сейчас, но тогда это выглядело вполне нормально. В стартовом сезоне на профессиональном уровне в возрасте 15 лет Абзал провел пять матчей в КПЛ за алматинцев, после чего и дебютировал в едва созданном "Локомотиве".

В последующие годы Абзал провел по сезону в "Кайрате" и "Востоке", а затем на постоянной основе присоединился к "Астане". Футболисту было нелегко стать основным, поэтому пришлось усердно тренироваться. У Бейсебекова получился неплохой сезон-2013, после чего он отправился на правах аренды в польскую "Корону". В рамках чемпионата Польши он провел четыре игры, забив один гол.

Вернувшись в "Астану", Абзал был игроком ротации. В 2015 году он провел немало матчей в КПЛ, но в еврокубковых баталиях чаще выходил на замену в концовках встреч. Тогда основным правым защитником астанчан был Бранко Илич.

В последующих сезонах у Абзала стало появляться больше игрового времени, даже несмотря на наличие Игоря Шитова в составе. Временами Бейсебекова задействовали и в полузащите, и на левом фланге обороны, а при необходимости даже в центре защиты.

После прихода Антонио Рукавины летом 2018 года стало понятно, что серб станет неоспоримым первым номером на позицию правого защитника. Поэтому игровое время Абзала заметно пошатнулось. Бейсебеков воспринимался футбольной общественностью как игрок ротации.

В последних сезонах Абзал начал возвращать себе основные позиции в составе. Незаметно Бейсебеков превратился из молодого игрока в зрелого и опытного исполнителя. В прошлом году это уже было видно, Абзал стал не только опытнее, но и в целом улучшил уровень своей игры, стал чаще брать инициативу на себя и быть одним из светлых пятен в стане "сине-желтых".

В начале 2021 года стало понятно, что теперь Бейсебеков будет капитаном и новым "вожаком" команды. Универсал из "Астаны" начал сезон в центре поля, но при необходимости всегда готов сыграть и на флангах, и в центре обороны. С учетом умений Абзала вряд ли ошибемся, сказав, что он смог бы себя проявить и на позиции вингера.

В первом туре КПЛ Бейсебеков уже отметился голом, который, скорее всего, будет претендовать на лучшее взятие ворот по итогам сезона.

Таким образом, Абзал, готовящийся провести первый сезон в карьере в статусе лидера и капитана, начал кампанию в центре полузащиты. За свою карьеру он уже играл на позиции нападающего, вингера, центрального полузащитника, правого и левого защитника, а также центрального обороняющегося. Это игрок такого типа, который по праву может говорить в интервью: "Готов играть там, куда тренер поставит". Его опыт эти слова сполна бы оправдал.

Напомним, что ранее в "Астану" вернулся полузащитник Исламбек Куат.

Фото: ФК "Астана"©

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