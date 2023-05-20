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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Умное решение: почему остальные клубы не последовали примеру "Астаны"

Умное решение: почему остальные клубы не последовали примеру "Астаны"
©ФК "Астана"

Телеграм-канал Серый CARDINAL прокомментировал некоторые перенесенные матчи в чемпионате страны с участием футбольного клуба "Астана", сообщают Vesti.kz

"Незаметно, но эффективно.

Мало кто обратил внимание, что ФК "Астана" два летних тура проведет в мае. И, кстати, победил "Мактаарал". Один из них (19-й тур - 12 августа) команда уже провела 10 мая. А 24 мая сыграет против "Аксу" 15-й тур, тогда как остальные клубы проведут его аж 15-16 июля.

Ровно на эти даты так или иначе придется разгар еврокубков для "Астаны". Они без лишней суеты сумеют лучше подготовиться к Лиге чемпионов, и не будут лишний раз просить перенести игры чемпионата. Все было запланировано еще зимой. Вопрос: почему остальные клубы не пошли по этому пути?", - пишет источник.

Напомним, сегодня, 20 мая, "Астана" дома примет "Кызыл-Жар" в рамках десятого тура чемпионата Казахстана. Начало - в 19:00. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Астана ФК КПЛ

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