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Улан Конысбаев прокомментировал возвращение в "Тараз"

Улан Конысбаев прокомментировал возвращение в "Тараз"
Улан Конысбаев. Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Улан Конысбаев прокомментировал возвращение в "Тараз", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я безмерно рад вернуться на родное поле, с которого начинались мои первые успехи. Хочу набрать форму и постараюсь наверстать упущенное. Очень скучал по любимому делу. Выражаю огромную благодарность руководству клуба за поддержку и постараюсь оправдать их доверие", - сказал Конысбаев.

Конысбаев является воспитанником жамбылской школы футбола. За родной клуб он дебютировал в 19 лет. Также выступал за "Астану", "Шахтер", "Кайрат", "Атырау" и "Актобе". Последним клубом Конысбаева был кокшетауский "Окжетпес", за который в 2019 году сыграл три матча.

Всего в чемпионате Казахстана провел 210 матчей, забил 24 мяча.

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Метки:
Аблязов Мухтар КПЛ-2021 Футбольные трансферы

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