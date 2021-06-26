Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Улан Конысбаев прокомментировал возвращение в "Тараз", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я безмерно рад вернуться на родное поле, с которого начинались мои первые успехи. Хочу набрать форму и постараюсь наверстать упущенное. Очень скучал по любимому делу. Выражаю огромную благодарность руководству клуба за поддержку и постараюсь оправдать их доверие", - сказал Конысбаев.
Конысбаев является воспитанником жамбылской школы футбола. За родной клуб он дебютировал в 19 лет. Также выступал за "Астану", "Шахтер", "Кайрат", "Атырау" и "Актобе". Последним клубом Конысбаева был кокшетауский "Окжетпес", за который в 2019 году сыграл три матча.
Всего в чемпионате Казахстана провел 210 матчей, забил 24 мяча.
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