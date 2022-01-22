Украинский футболист завершил карьеру и начнет тренерскую в чемпионате Казахстана

Бывший полузащитник "Атырау" и "Кайсара" Владимир Аржанов завершил карьеру игрока, передает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует источник, он начнет тренерскую карьеру в штабе Руслана Костышина в казахстанском "Аксу". На днях павлодарцы официально объявили о назначении нового главного тренера.

36-летний Аржанов в свое время выступал в составе молодежной сборной Украины. Также в его карьере были "Черноморец" (Одесса), "Волынь", "Арсенал" (Киев), "Металлург" (Запорожье).

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".