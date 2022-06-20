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Укол в сторону Бердыева. Новый старый тренер дерзко стартовал в "Кайрате"

Укол в сторону Бердыева. Новый старый тренер дерзко стартовал в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Кирилла Кекера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как молодой специалист начал менять команду и насколько любопытными оказались его слова после матча. 

Как и предполагалось, Кекер сразу же изменил тактический рисунок игры и схему. "Кайрат" перешел на сочетание 4-1-3-2, где полузащитники располагаются ромбом, это одна из излюбленных схем Кекера, которую он применял как в прошлом году в основной команде, так и в московском филиале.

Но в матче с "Махтааралом" роль Жоао была гибридной, будучи на вершине этого ромба, бразилец периодически уходил во фланги, много работал по всей ширине атаки и таким образом "Кайрат" порой играл в системе 4-3-3. 

При этом Кекер вновь показал образцы структуры прессинга, когда два крайних нападающих высоко поднимаются и активно атакуют защитников соперника. В каких-то моментах это действительно работало, но очевидно, что сказывался и класс игроков "Махтаарала". Команды более высокого уровня способны выходить из-под этого прессинга и пользоваться пространством. Сам Кекер после матча объяснил один из принципов, который хочет привить команде. 

"Я не говорю про атаку и оборону, мы хотим управлять временем и пространством, хотим баланс в игре. Схема - это все условности. Мы исходим от команды, от их возможностей". 

Но что интересно, до этой ремарки Кирилл Сергеевич сказал следующее:  

"Матч получился интересным, зрелищным. Давайте не будем говорить, что было. Нет никакого упаднического настроения. Да, есть трудности, но мы ищем пути решения. Если вы обратили внимание, в этом матче был другой футбол, нежели раньше, - мы искали счастье у чужих ворот". 

Тут абсолютно прямой намек на оборонительный стиль игры при Курбане Бердыеве. В целом на пресс-конференции Кекер показался несколько рефлексирующим и в его словах сквозили противоречия. С одной стороны, говорил, что надо забыть прошлое, а затем тут же указывал, как сейчас по-другому выглядит команда по сравнению с недавним периодом. Некоторая нестыковка в словах Кекера и по части стиля. Он выделял, что "Кайрат" теперь ищет счастье у чужих ворот, а затем на вопрос, будет ли так всегда и готова ли команда постоянно играть в атаку, ответил, что он хочет баланс. 

Кекер - молодой тренер и его эмоции понять можно, сейчас у него действительно большой и настоящий шанс заявить о себе. Теперь у него нет временного статуса и влияния Бердыева, как было в прошлом году. Он чувствует эти полномочия и переполнен адреналином. 

В то же время надо отметить, насколько Кекер верит в воспитанников клуба. В частности, он заявил, что уход Гуральски не проблема. Это сигнал молодежи, это правильный посыл команде. То же самое и касательно результативности Шушеначева. Тренер отчаянно защищал игрока и даже заверил, что в ближайшее время форвард будет забивать. 

Посмотрим, что будет дальше, но процесс перестройки "Кайрата" при Кекере, видимо, точно не заставит болельщиков быть равнодушными.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Алматы Бердыев Курбан Махтаарал ФК

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