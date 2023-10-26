Уход бомбардира и трансферы игроков сборной Казахстана. "Кайрат" намерен бороться за чемпионство?

"Кайрат" второй сезон кряду остался без медалей в чемпионате Казахстана и вероятно клуб постарается исправить эту ситуацию в следующем сезоне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие действия с точки зрения селекции могут предпринять "желто-черные".

На данный момент алматинцы уже продлили контракты со многими заметными воспитанниками (Адилетом Садыбековым, Вячеславом Швыревым, Дамиром Касабулатом). Плюс удалось сохранить лучшего бомбардира лиги Жоао Пауло и вероятно останется в клубе на будущий год опытный защитник Виктор Васин.

В то же время, "Кайрат" открыт к переговорам по Артуру Шушеначеву и Данилу Устименко. Оба игрока хотели бы попробовать свои силы зарубежом, но неизвестно, будет ли на них реальный спрос зимой.

Если говорить о потенциальных новичках, то с "Кайратом" уже связывали двух нападающих "Актобе" - Элдера Сантану и Абылайхана Жумабека. Кроме того, алматинцы исходя из прошлого и нынешнего сезона понимают, что команде не хватает опытных местных игроков, которые могли бы оказывать влияние не только на поле, но и за его пределами. И клуб наверняка предпримет попытку подписать двух подобных футболистов уровня сборной Казахстана.

В целом, "Кайрат" не отказывается от вектора в сторону развития собственной молодежи и нельзя сказать, что будущая трансферная кампания клуба будет глобальной, скорее это будет попытка укрепить пару позиций и компенсировать потенциальные потери.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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