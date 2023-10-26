Уход бомбардира и трансферы игроков сборной Казахстана. "Кайрат" намерен бороться за чемпионство?

"Кайрат" второй сезон кряду остался без медалей в чемпионате Казахстана и вероятно клуб постарается исправить эту ситуацию в следующем сезоне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие действия с точки зрения селекции могут предпринять "желто-черные".
На данный момент алматинцы уже продлили контракты со многими заметными воспитанниками (Адилетом Садыбековым, Вячеславом Швыревым, Дамиром Касабулатом). Плюс удалось сохранить лучшего бомбардира лиги Жоао Пауло и вероятно останется в клубе на будущий год опытный защитник Виктор Васин.
В то же время, "Кайрат" открыт к переговорам по Артуру Шушеначеву и Данилу Устименко. Оба игрока хотели бы попробовать свои силы зарубежом, но неизвестно, будет ли на них реальный спрос зимой.
Если говорить о потенциальных новичках, то с "Кайратом" уже связывали двух нападающих "Актобе" - Элдера Сантану и Абылайхана Жумабека. Кроме того, алматинцы исходя из прошлого и нынешнего сезона понимают, что команде не хватает опытных местных игроков, которые могли бы оказывать влияние не только на поле, но и за его пределами. И клуб наверняка предпримет попытку подписать двух подобных футболистов уровня сборной Казахстана.
В целом, "Кайрат" не отказывается от вектора в сторону развития собственной молодежи и нельзя сказать, что будущая трансферная кампания клуба будет глобальной, скорее это будет попытка укрепить пару позиций и компенсировать потенциальные потери.
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