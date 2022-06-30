Участник еврокубков предложил контракт казахстанцу из европейского чемпионата

Воспитанник атырауского футбола Алексей Родионов может продолжить карьеру в "Кызыл-Жаре", сообщает Meta-ratings.kz.

Руководство петропавловского клуба провело переговоры с Родионовым. 28-летнему экс-игроку "Астаны" и "Атырау" предложили подписать контракт до конца текущего сезона.

Если финансовые условия клуба из Петропавловска устроят Родионова, то соглашение будет заключено в ближайшие дни.

Напомним, что зимой Родионов перешел в армянский "Алашкерт", в составе которого сыграл семь матчей, но результативными действиями не отметился.

Родионов еще был в "Оле Бразил" и выступал за молодежную сборную Казахстана.

Ранее петропавловцы подписали Еркина Тапалова и Рафаиля Оспанова.

"Кызыл-Жару" предстоит участие в квалификации Лиги конференций, во втором раунде подопечные Али Алиева сыграют против хорватского "Осиека".