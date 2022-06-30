Участник еврокубков сообщил о контракте с игроком сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Еркин Тапалов перешел в "Кызыл-Жар". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Тапалов - воспитанник уральского футбола. В прошлом сезоне выступал за "Акжайык" и отметился двумя голами в 25 играх. В 2019-м дебютировал за сборную Казахстана в товарищеском матче против Молдавии. Текущий сезон защитник начинал в составе "Турана".

Также "Кызыл-Жар" подписал Рафаиля Оспанова, являющегося воспитанником "Атырау". За "нефтяников" провел 61 матч и забил три гола. Этот сезон начинал в "Аксу".

Напомним, петропавловцам предстоит участие в квалификации Лиги конференций, в первом раунде подопечные Али Алиева сыграют против хорватского "Осиека".