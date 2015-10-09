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Участник еврокубков не отпустил своего лидера в первую лигу

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Участник еврокубков не отпустил своего лидера в первую лигу ©КФФ

Защитник сборной Казахстана и "Актобе" Багдат Каиров получил предложение от павлодарского "Иртыша", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана и "Актобе" Багдат Каиров получил предложение от павлодарского "Иртыша", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Участник первой лиги после ухода главного тренера Кайрата Нурдаулетова в нескольких играх подряд потерял очки, и в настоящее время в турнирной таблице занимает второе место. По потерянным очкам павлодарцы - четвертые, уступая "Каспию", "Шахтеру" и "Алтаю".

Что касается Багдата Каирова, то в последних матчах он выводил команду в качестве капитана. "Актобе" обозначил приоритет - не отпускать одного из своих ведущих футболистов.

Воспитанник "Актобе" в прошлом году вернулся в команду, а до этого отыграл за родной клуб четыре сезона и два - за молодежный состав. Также Каиров играл за "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". За сборную Казахстана защитник провел 17 матчей.


Добавим, что в квалификации Лиги Европы "Актобе" предстоит сыграть против польской "Легии". Матчи состоятся 10 и 17 июля.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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