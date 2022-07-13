Участник еврокубков от Казахстана усилился экс-полузащитником молодежной сборной Хорватии

Петропавловский "Кызыл-Жар" подписал контракт с 27-летним защитником из Хорватии Маттео Мужеком, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это второй приезд хорвата в Казахстан, в сезоне 2018 года защищал цвета карагандинского "Шахтера", проведя 30 матчей в КПЛ.
Ранее в карьере Мужека значились клубы из Словении, Хорватии, а также "Нефтчи" (Азербайджан), "Шериф" (Тирасполь, Молдова), "Сент Миррен" (Шотландия), "Лариса" (Греция). Последним клубом хорвата был "Радомье" (Словения).
Маттео является чемпионом Молдовы, а также имеет опыт выступления за юношеские и молодежную сборную Хорватии.
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