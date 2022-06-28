Участник еврокубков от Казахстана принял решение по "Грузинскому Ибрагимовичу"

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе договорился о переходе в "Кызыл-Жар". Эту информацию в беседе с корреспондентом Vesti.kz подтвердил главный тренер команды Али Алиев.

Участник Лиги конференций от чемпионата Казахстана нуждался в укреплении позиции центрального нападающего и выбрал вариант с подписанием Лобжанидзе. Форвард имеет опыт выступления в КПЛ, а также матчи на международном уровне за сборную Грузии.

Ранее 29-летний игрок выступал в Казахстане за "Тараз", "Кайсар" и "Тобол". В сезоне-2020 Лобжанидзе оформил один из лучших голов чемпионата, забив в падении через себя.

В 2022 году Лобжанидзе провел часть сезона на родине. За "Динамо-Батуми"в 11 матчах чемпионата Грузии он забил один гол и оформил три ассиста.

Напомним, что "Кызыл-Жар" сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против хорватского "Осиека". Матчи пройдут 21 и 28 июля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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