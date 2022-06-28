Участник еврокубков от Казахстана принял решение по "Грузинскому Ибрагимовичу"

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе договорился о переходе в "Кызыл-Жар". Эту информацию в беседе с корреспондентом Vesti.kz подтвердил главный тренер команды Али Алиев.
Участник Лиги конференций от чемпионата Казахстана нуждался в укреплении позиции центрального нападающего и выбрал вариант с подписанием Лобжанидзе. Форвард имеет опыт выступления в КПЛ, а также матчи на международном уровне за сборную Грузии.
Ранее 29-летний игрок выступал в Казахстане за "Тараз", "Кайсар" и "Тобол". В сезоне-2020 Лобжанидзе оформил один из лучших голов чемпионата, забив в падении через себя.
В 2022 году Лобжанидзе провел часть сезона на родине. За "Динамо-Батуми"в 11 матчах чемпионата Грузии он забил один гол и оформил три ассиста.
Напомним, что "Кызыл-Жар" сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против хорватского "Осиека". Матчи пройдут 21 и 28 июля.
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