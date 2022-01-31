Участник еврокубков от Казахстана объявил о возвращении воспитанника

Казахстанский голкипер Владимир Логиновский перешел в "Кызыл-Жар", сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

36-летний вратарь выступал в КПЛ за "Жетысу", "Астану", "Тобол" и "Тараз". Последним его клубом был "Атырау", за который играл с 2018 года.

Воспитанник петропавловского футбола защищал цвета "Кызыл-Жара" с 2001 по 2009 год.

Ранее состав команды пополнили Жиан Мартинс ("Атырау"), Лукас Кардозо ("Партизани"), Евгений Козлов ("Акжайык") и Кирилл Сидоренко ("Днепр-Могилев"). Также были продлены контракты с рядом игроков.

"Кызыл-Жар" занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.