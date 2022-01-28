Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками

Футбольный клуб "Кызыл-Жар", который примет участие в Лиге конференций в новом евросезоне, объявил о контрактах с игроками, информирует пресс-служба.
Команда из Петропавловска продлила соглашения с Мирославом Лобанцевым, Валерием Каршакевичем, Олегом Мурачевым, Ерасылом Сейткановым, Дмитрием Шмидтом, Русланом Есимовым, Юрием Бушманом, Муссой Коне, Пабло Подио, Павлом Яковлевым и Тимуром Мульдиновым.
Многолетние контракты с клубом имеют Артем Черединов, Максим Скорых, Вадим Петров и Алмас Измайлов.