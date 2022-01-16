У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Европу

Атакующий полузащитник Максим Федин близок к подписанию контракта с "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее представители 25-летнего футболиста вели переговоры с белорусским "Шахтером" из Солигорска, который по итогам минувшего сезона завоевал чемпионский титул.

В прошлом году Федин находился на сборах российского "Урала", однако из-за смены руководства в клубе РПЛ переход сорвался.

На Федина вышли несколько клубов КПЛ, среди которых "Аксу" и "Туран". Клуб из Туркестана возглавил россиянин Владимир Газзаев, который знаком с Фединым по совместной работе в "Тоболе".

В КПЛ-2021 Максим Федин выступал за "Актобе". Провел 24 матча в чемпионате, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.