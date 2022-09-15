"У "Актобе" поддержка структур". "Астану" ограбили в матче с "Тоболом" и лишили чемпионства?

"Астана" в дебютном матче под руководством Григория Бабаяна уступила "Тоболу", но основной отпечаток в игре оставили спорные судейские решения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ключевых моментах поединка на "Астана Арене".

Матч "Астана" - "Тобол" является одним из важнейших в чемпионской гонке, и он определял, останутся ли костанайцы в борьбе, или столичный клуб не отпустит "Актобе".

В итоге три команды сохраняют шансы на титул, но победа "Тобола" имеет специфический подтекст. В первом тайме "Астана" заработала пенальти. Томасов пробил с точки, Акмурзин отразил удар, но в штрафную до удара вбежал полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген. Судья должен был позволить игроку "Астаны" перебить удар, более того, ему могли подсказать этот момент в ВАР-центре, но никто отреагировал.

Во второй половине снова произошел эпизод, который повлиял на исход игры. В затяжной атаке "Астаны" Абат Аймбетов добивал мяч в сетку, однако Акмурзин вынес мяч, но вопрос, пересек ли мяч линию ворот? Безусловно, только система HawkEye или камера вдоль линии ворот могла бы точно определить взятие ворот, но есть повторы, с которых гол выглядит легитимным, исходя из положения вратаря и его рук (он находится значительно в глубине ворот).

Чудовищно, что матч, который решает судьбу чемпионства, вышел столь скандальным и в нем сразу два момента, который вызывают огромные вопросы не только к главному арбитру (Булату Сариеву), но и к судье на VAR (Денису Тевяшову).

В этой ситуации слова уже бывшего тренера "Астаны" Срджана Благоевича по чемпионской гонке обретают особый смысл.

"Актобе" имеет преимущество перед всеми. У них преимущество по очкам, больше предстоит провести домашних игр, стабильное финансирование и большая поддержка болельщиков и структур, способных повлиять на ход ситуации", - говорил сербский специалист в интервью Meta-ratings.kz.

"Актобе" после поражения "Астаны" теперь имеет весомые четыре очка отрыва и огромные шансы на титул, хотя качество игры команды Андрея Карповича в последних матчах не назовешь высоким, а результат добывается с большим трудом.

В руководстве "Астаны" судейство матча с "Тоболом" комментировать отказались. Посмотрим, что будет дальше, но так или иначе интрига еще не умерла, ведь "Актобе" предстоит сыграть с "Тоболом", "Ордабасы" и "Кайратом" в шести оставшихся турах.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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