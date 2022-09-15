"У "Актобе" поддержка структур". "Астану" ограбили в матче с "Тоболом" и лишили чемпионства?

"Астана" в дебютном матче под руководством Григория Бабаяна уступила "Тоболу", но основной отпечаток в игре оставили спорные судейские решения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ключевых моментах поединка на "Астана Арене".
Матч "Астана" - "Тобол" является одним из важнейших в чемпионской гонке, и он определял, останутся ли костанайцы в борьбе, или столичный клуб не отпустит "Актобе".
В итоге три команды сохраняют шансы на титул, но победа "Тобола" имеет специфический подтекст. В первом тайме "Астана" заработала пенальти. Томасов пробил с точки, Акмурзин отразил удар, но в штрафную до удара вбежал полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген. Судья должен был позволить игроку "Астаны" перебить удар, более того, ему могли подсказать этот момент в ВАР-центре, но никто отреагировал.
Во второй половине снова произошел эпизод, который повлиял на исход игры. В затяжной атаке "Астаны" Абат Аймбетов добивал мяч в сетку, однако Акмурзин вынес мяч, но вопрос, пересек ли мяч линию ворот? Безусловно, только система HawkEye или камера вдоль линии ворот могла бы точно определить взятие ворот, но есть повторы, с которых гол выглядит легитимным, исходя из положения вратаря и его рук (он находится значительно в глубине ворот).
Чудовищно, что матч, который решает судьбу чемпионства, вышел столь скандальным и в нем сразу два момента, который вызывают огромные вопросы не только к главному арбитру (Булату Сариеву), но и к судье на VAR (Денису Тевяшову).
В этой ситуации слова уже бывшего тренера "Астаны" Срджана Благоевича по чемпионской гонке обретают особый смысл.
"Актобе" имеет преимущество перед всеми. У них преимущество по очкам, больше предстоит провести домашних игр, стабильное финансирование и большая поддержка болельщиков и структур, способных повлиять на ход ситуации", - говорил сербский специалист в интервью Meta-ratings.kz.
"Актобе" после поражения "Астаны" теперь имеет весомые четыре очка отрыва и огромные шансы на титул, хотя качество игры команды Андрея Карповича в последних матчах не назовешь высоким, а результат добывается с большим трудом.
В руководстве "Астаны" судейство матча с "Тоболом" комментировать отказались. Посмотрим, что будет дальше, но так или иначе интрига еще не умерла, ведь "Актобе" предстоит сыграть с "Тоболом", "Ордабасы" и "Кайратом" в шести оставшихся турах.
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