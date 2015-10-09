Не тянет в еврокубках и даже в КПЛ? Почему "Астане" нужно искать замену ключевому легионеру

В нынешнем сезоне "Астана" не сумела качественно преобразить линию атаки, в частности позицию центрального нападающего. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему форвард столичного клуба Джеффри Чинеду не оправдал ожиданий и зимой команде, вероятно, придется искать более стабильного игрока.

Меры от Бабаяна: сначала защищал, а потом садил на скамейку

Старт карьеры Чинеду в "Астане" получился впечатляющим, в прошлом году нигериец мгновенно адаптировался в команде и почти сразу же стал приносить результат. Казалось, что форвард продолжить прогрессировать в команде Григория Бабаяна и будет претендовать на ведущую роль.

Однако, Чинеду проводит довольно средний сезон и не впечатляет ни в игровом плане, ни в статистическом. В первой половине сезона Бабаян защищал игрока и добавлял, что даже при отсутствии голов он приносит пользу команде.

"Отношение к нему поменялось – защитники стали более внимательными. Такая плотность постоянно… Джеффри сопровождают индивидуально и не дают пространства. Сказал ему, чтобы ни в коем случае не опускал голову, потому что все мы помним его голы. Чинеду сделал многое, чтобы в прошлом году мы вышли в группу. Нужно просто продолжать качественно работать и набрать кондиций. Мячи обязательно придут", - говорил тренер "Астаны" в интервью "Футбол жолы".

Но прогноз Бабаяна пока не оправдался, забивать глобально больше он не стал. Да, надо сказать, что тренерский штаб пытался влиять на ситуацию. Например, в мае-июне Джеффри четыре тура подряд в КПЛ оставался в запасе, а первой опцией в атаке становился Рамазан Каримов.

Чинеду забивает мало и сверкает лишь против аутсайдеров

Позже Чинеду вернулся в основу, но был результативен лишь в тех матчах, где у "Астаны" либо коллективно все складывалось хорошо, либо уровень сопротивления был невысокий. Показательная статистика, из семи забитых мячей в КПЛ-2025 он лишь однажды поразил ворота топ-команды ("Тобола"), остальную статистику он набивал в играх с аутсайдерами.

Кстати, опять же на контрасте, в прошлом году нападающий забил те же семь голов, но только для этого ему потребовалось всего 10 матчей. Сейчас он провел уже 21 игру в лиге. Выходит так, что стартовые полгода Чинеду в "Астане" оказались вспышкой и позже он полностью оправдал понятие "регрессия к среднему".

На дистанции форвард не дал импакт, необходимый "Астане". И если взглянуть на карьерный путь Чинеду, то подобное развитие событий можно было ожидать. Ведь к 27 годам у него всего один сезон, когда он выбивал больше десяти голов в лиге за сезон (в кампании 2017/18 забивал 11 голов за македонские "Работнички"). Показательно и выступление легионера в еврокубках. В двух матчах против "Лозанны" Чинеду растворился и не выглядел угрозой для соперника.

Понятно, что "Астане" в последние годы трудно подписывать легионеров другого уровня и даже Чинеду в своем нынешнем состоянии важен для команды. Но не исключено, что после этого сезона клуб предпримет попытку совершить апгрейд в позиции центрфорварда.