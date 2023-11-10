"Турция? Сначала нужно взять трофей в КПЛ". Алиев - о "Кызыл-Жаре", сборной Казахстана и стажировке в Европе

В прошедшем сезоне КПЛ Али Алиев вновь подтвердил репутацию одного из самых многообещающих и интересных казахстанских тренеров нового поколения. В развернутом интервью Vesti.kz специалист рассказал, почему "Кызыл-Жару" не удалось забраться на четвертое место, как можно объяснить стремительный прогресс сборной Казахстана и к кому из тренеров в английской премьер-лиге он хотел поехать на стажировку.

- Али Ханалиевич, "Кызыл-Жар" финишировал пятым, хотя большую часть сезона шел в еврокубковой зоне. Вы для себя нашли объяснение, почему на финише команде не удалось добиться желаемого результата?

- Мы весь сезон не выпадали из топ-5 команд, но на финише нам не хватило эмоций и кадровых ресурсов. Были травмы в конце чемпионата у игроков на которых мы рассчитывали. Неожиданно, перед игрой с "Окжетпесом" у двух игроков были мышечные спазмы, мы анализировали, почему так произошло, но потом пришли к выводу - эти игроки пришли летом, их подготовка была форсированной. Тот же Дима Хлебас выдавал невероятные матчи выходя на замену, но вскоре он тоже по состоянию здоровья не смог нам помочь.

Если говорить об эмоциях и психологии, когда команда в топ-4, рубильник просто выключается, не хватает внутренней мотивации. Может, и с моей стороны не хватило слов, чтобы донести до ребят. Хотя это все-таки профессиональные футболисты, с хорошими контрактами, поэтому внутри они должны были себя зажечь.

Ну и еще доля невезения. Матчи "Окжетпесом" и "Кайсаром" показательны в том, что было создано множество моментов и полумоментов и мяч не пересек линию ворот. Как у нас в Казахстане говорят - көз тидi. Еще были пенальти в играх с "Мактааралом" и "Кайсаром", оба не забили.

- Был ли у вас разговор с руководством клуба по итогам сезона?

- Да, Григорий Отарович вызвал нас со спортивным директором, мы полностью разобрали сезон, по каждому туру прошлись. Григорий Отарович был несколько эмоционален, в связи с потерями очков в некоторых матчах, отметил, что надо учитывать эти ошибки в проекции будущего сезона. Со своей стороны я сказал, что мы набрали 39 очков за три тура до финиша, а например в сезоне-2021, когда команда заняла четвертое место, эти же 39 очков удалось набрать лишь в последнем матче сезона. То есть, с точки зрения набора очков этот сезон сопоставим с тем, но на этот раз 39 очков нам не хватило, чтобы быть в четверке. "Кайрат" в этом плане добрал свои очки, в частности, тот же Жоао Пауло просто в одиночку сделал результат в игре с "Жетысу". И психология все-таки влияет, мы брали очки с "Тоболом" и "Актобе", и потом игроки подумали, что с "Окжетпесом" все будет нормально.

В общем, разговор с Григорием Отаровичем был открытым, полезным и уже с прицелом на следующий год. Но и у Григория Отаровича состоялся разговор с руководством региона, был обговорен бюджет и все сопутствующие с этим вопросы касательно логистики, проживания, питания, все-таки надо учитывать, что все дорожает сейчас.

- Летом вы говорили, что команда будет играть на стадионе "Карасай" в ближайшие месяцы, но этого так и не случилось. Какова нынешняя ситуация с реконструкцией стадиона и будете ли вы на нем играть со старта следующего чемпионата?

- На стадионе уже установлено новое освещение, уложено новое поле, есть итальянский полив, подключен подогрев. Но сейчас вопрос лишь бюрократический. Как выяснилось, в тендере не было указано подключение коммуникаций, из-за этого процесс встал. Но думаю, в следующем году этот вопрос быстро решат на уровне руководства области. Повторюсь, поле готово, даже представитель УЕФА приезжал, проверял, оно соответствует всем стандартам.

- Лучший матч "Кызыл-Жара" в этом сезоне?

- С "Шахтером" на выезде, именно по качеству игры, но мы тогда не смогли реализовать свои моменты. Еще бы выделил домашнюю игру с "Ордабасы", когда Имнадзе не реализовал выход один на один и потом мы получили в ответ. В этих играх я заходил в раздевалку и я просто наслаждался тем, что ребята выполнили всю установку, каждую строчку из плана на матч они реализовали.

- Ваш самый востребованный игрок в этом сезоне - Еркин Тапалов. Как вы оцените его сезон и можно ли сказать, что зимой он почти наверняка покинет "Кызыл-Жар"?

- Тапалов совершил квантовый скачок в своей игре. Благодаря ему мы увидели, как работает методология. Футбол сейчас ушел в атлетизм и Еркин показал, что он соответствует современным тенденциям. В той же сборной он доказал, что готов психологически к этому уровню. Единственный момент, который мы с ним обсуждали - статистика. Он латераль, у него есть моменты как с доставкой мяча, так и ударные позиции, и при должной работе он мог бы даже Юрия Бушмана переплюнуть. Еркин согласен с этим. И мы например вспоминали его момент в выездном матче с "Ордабасы" на Кубок. У него был момент в конце игры, но увы не попал в створ. Если бы забил, это мог быть решающий гол. Но в целом, Еркин воспринял все требования идеально, не побоюсь этого слова, он действительно пахал и бог его вознаградил.

Что касается будущего, желаю ему здоровья, надеюсь, еще поработаем вместе. Говорить о чем-то однозначно сейчас не могу, это все сложно, рынок открыт, он профессиональный игрок, футбольный век короток, он должен зарабатывать.

- В "Кызыл-Жаре" сложилась противоречивая ситуация с нападающими. С одной стороны было очевидно, что они полностью выполняют ваши требования, но при этом, голов с их стороны было маловато. Это являлось проблемой?

- Абсолютно правильное мнение. Честно говоря, я думал, что с помощью тренировочного процесса, алгоритмов мы сможем забивать, но в итоге до ворот доходили, а завершающего удара не хватало. Кому-то не хватало технических качеств, кому-то хладнокровия и быстроты решений в штрафной. Именно поэтому я всегда выделяю Жоао Пауло, это божья милость, что такой игрок выступает в нашем чемпионате, у него два удара - два гола. Нужно понимать, что такое качество, и сегодня в мировом футболе сотни миллионов платят именно за форвардов.

- Кто для вас игрок-открытие в прошедшем сезоне?

- Ислам Чесноков. Если бы не он, "Тобол" не смог бы выходить в быстрые атаки. С его помощью и тактики 4-3-3 "Тобол" мог так атаковать. Дриблинг, техника, физические качества, задор - это его выделяло. Можно сказать, что Чесноков дерзко ворвался в чемпионат Казахстана и был достаточно стабилен. Это наша звездочка, если мы сможем правильно распределить его эмоции, удержать его, то он достигнет уровня Зайнутдинова. Даже если посмотреть недавний матч "Тобола" с "Ордабасы", он вышел на замену и сразу вошел в три стыка, его открывания были изумительными, он сделал то, чего не смог сделать Дебле.

Видно, что вырос ментально, окреп после периода в Беларуси. При этом, я помню, что его дядя Игорь Чесноков предлагал мне Ислама еще в 2021 году, когда я начал работу в "Шахтере". Но тогда у меня в Караганде были свои проблемы, я тогда сказал потерпеть. В итоге, мы видим, что сейчас он ворвался в чемпионат Казахстана как смерч! Готов ли он к Европе? Да, это было видно по играм за "Тобол" в Лиге конференций.

- По сборной Казахстана. Расскажите тезисно с точки зрения профессионального тренера, почему команда так прибавила за последние полтора года?

- В первую очередь, выросли психологически. Игроки возмужали, тот же Алип, Марочкин, Вороговский и многие другие. Сборная росла со всеми тренерами и игроки приобретали этот опыт.

Магомед Мусаевич Адиев привил баланс, но при этом глобальных тактических изменений не произошло, мы продолжаем играть в три центральных защитника. Но сейчас в атаке у нас молодая, лихая эскадрилья, которая бегает и не устает, накрывает, прессингует, не дает думать сопернику. Это самое важное, что произошло в сборной. Оразов, Зайнутдинов, Самородов, Аймбетов - молодые, свежие, полны энергии. И еще раз отмечу, в современном футболе очень важен атлетизм и интенсивность. И сложился баланс - агрессивная оборона и постоянное движение в атаке.

Вот вы наверное не вспомните как был создан второй гол Финляндии? Да, был угловой, но как он возник? А возник он после прессинга Аймбетова, он так надавил на уставшего защитника Финляндии, что это привело к угловому.

Еще один характерный момент, но уже с обратной стороны - как Самородов пробежал от чужой штрафной до своей в матче с Северной Ирландией и вытащил мяч из пустых ворот. Это не тренируется! Это именно энергия нашей молодежи, они готовы отдать на поле максимум.

Ну и возвращаясь к психологии, Адиев объединил коллектив, возникла химия, аура единения. Хотя нельзя говорить, что этого раньше не было, это все началось еще при Талгате Маруановиче. Нельзя забывать, что там тоже были камбэки с очень статусными соперниками - Украиной, Боснией и Герцеговиной. Или допустим Андрею Карповичу как было сложно с Молдовой, но команда себя тогда вытащила! Это были частицы, которые создавали команду. И при Адиеве пришел этот момент, пазл сложился.

- У сборной Казахстана осталось два матча в квалификации ЧЕ-2024. Не прошу дать прогноз, а скорее поделиться ощущениями перед этими играми.

- Смотрю с оптимизмом. Если оно уж пошло, то должно дальше идти. Надо набраться терпения. Если Словения не обеспечит себе результат в игре с Данией, то в Любляне нас ждет бойня. И в такой ситуации мне кажется мы будем более раскрепощенными. Все-таки на нашу команду будет меньше давления.

- По Зайнутдинову и "Бешикташу". Изначально как сам Бахтиер, так и Адиев ждали, что в Турции он будет играть хотя бы в полузащите. Но сейчас он вернулся к той же позиции, что и была в ЦСКА - левый латераль. Можно ли сказать, что на таком уровне - в чемпионатах России и Турции Бахтиер все-таки актуален именно как латераль?

- Но кто говорил, что его берут в атаку? Я знаю, что скаутская группа "Бешикташа" и Шенол Гюнеш хотели взять именно потому что он готов закрывать несколько позиций. Его не брали как "десятку". Но и как левого защитника его тоже не брали, потому что там есть профильный игрок - Масуаку. То есть, его брали именно как универсала.

Для меня лично он больше игрок опорной зоны, с большим объемом работы, хорошо ведет единоборства, может атаковать из глубины.

- Если оценивать его стартовый период в "Бешикташе", какие у вас впечатления?

- Считаю, что он шикарно вошел. Сразу забил важный гол в Лиге конференций. Потом смена тренера и он вышел в стартовом составе на дерби с "Галатасараем", а поверьте, в Турции это очень значимый показатель. Поэтому дебют ему удался, просто надо запастись терпением. Мы с Бахой на связи, готовы ему помочь. Сейчас надо быть терпеливым, возможно, придет новый тренер и думаю Бахе найдут позицию, которая ему по душе.

- А у вас нет опасений, что Зайнутдинов может покинуть Турцию из-за постоянного давления, смены тренеров, неопределенной позиции?

- Нет, он не из таких. "Бешикташ" его купил за определенную сумму и от тренера будут просить, чтобы игрок приносил пользу. Он уже адаптировался под чемпионат. Ему нужно только языковой барьер преодолеть, это важный момент.

- Меж тем, ваш брат Пиралы тоже интегрирован в турецкий футбол, он работает в "Истанбулспоре", каков его нынешний статус в клубе?

- Вот на днях проводил тренировку с основной командой. Очень рад, что у него хорошо все складывается. Он является тренером академии, но в последнее время его часто задействуют в главной команде. В двух играх чемпионата он готовил основную команду, проводил тренировки и теоретические занятия. Это отличный опыт. Надеюсь, что его рост продолжится.

- Вы ему часто что-то советуете?

- Нет, бывает, что звонит, интересуется деталями периодизации. Но в целом, он самостоятельная единица. Конечно, бывает спорим, но у него есть свое мнение и это даже радует.

- У вас есть амбиции поработать в Турции?

- Есть, но для начала нужно чего-то в Казахстане добиться, может, завоевать трофей. Первая лига была, вторая тоже, осталось премьер-лига.

- Касательно вашего ближайшего будущего, вы точно остаетесь в "Кызыл-Жаре"?

- У меня контракт действует до конца 2024 года. Отработать его нужно верой и правдой.

- Вы полностью исключаете, что можете уйти зимой в другой клуб?

- Думаю, что исключено. Конечно, бывают форсмажорные ситуации, но сейчас я настроен отработать свой контракт в "Кызыл-Жаре". Еще не все сделано с этой командой в КПЛ. Есть поддержка региона, поэтому хочется добиться чего-то значимого.

- Правда ли что вы хотели отправиться на стажировку к итальянцу Роберто Де Дзерби?

- Такая идея жива. Но я хочу смотреть на реалии. Вот съезжу к Де Дзерби, увижу там все и потом захочу, чтобы это было в Казахстане, а клуб просто не готов к этому, игроки не готовы. Поэтому скорее более близкий пример для нас Россия. Может быть поеду в "Урал" к Виктору Гончаренко, может в венгерский "Дебрецен", где финансовые возможности не настолько превосходят наши.

Фото: ФК "Бешикташ"©, ФК "Актобе"©, ФК "Кызыл-Жар"©, КФФ©