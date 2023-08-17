Турлов прокомментировал информацию о покупке "Астаны"

Российско-казахстанский предприниматель Тимур Турлов прокомментировал слухи о возможной покупке футбольного клуба "Астана", сообщают Vesti.kz.
Подобная информация прошла в ряде СМИ.
"Хочу сказать: эта информация не соответствует действительности. На данный момент вопрос о покупке ФК "Астана" мной не рассматривался", - приводит его слова Meta-ratings.kz.
Ранее болельщики "Актобе" обратились к Турлову с просьбой выкупить футбольный клуб. С его ответом можно ознакомиться здесь.
Напомним, что Турлов активно участвует в развитии казахстанского футбола, работая с молодежной лигой и Super Bol.
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