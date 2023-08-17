Турлов прокомментировал информацию о покупке "Астаны"

Российско-казахстанский предприниматель Тимур Турлов прокомментировал слухи о возможной покупке футбольного клуба "Астана", сообщают Vesti.kz.

Подобная информация прошла в ряде СМИ.

"Хочу сказать: эта информация не соответствует действительности. На данный момент вопрос о покупке ФК "Астана" мной не рассматривался", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Ранее болельщики "Актобе" обратились к Турлову с просьбой выкупить футбольный клуб. С его ответом можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Турлов активно участвует в развитии казахстанского футбола, работая с молодежной лигой и Super Bol.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ