Тренер "Тараза" анонсировал приезд новичка и рассказал о голе соперника со стопроцентного офсайда

Главный тренер "Тараза" Вардан Минасян прокомментировал игру с "Тураном" (1:1) в рамках 17-го тура КПЛ. Также он ответил на вопрос об усилении состава.

- Вардан Размикович, чего не хватило для победы?

- Я считаю, мы провели неплохой матч. Создали большое давление, достаточно много моментов. По сути, игра шла почти в одни ворота, в конце матча не забили в пустые ворота. А соперник забил в контратаке со стопроцентного офсайда. Все это и не позволило одержать победу.

- В конце матча действительно только чудом не забили. Сильно расстроились?

- Не скрою, есть огромное разочарование. Есть и беспокойство за безвыигрышную серию. Положительно то, что команда показывает хороший футбол, не закрывается, играет агрессивно и с мячом, и без мяча. Не хватает где-то везения, где-то качества, где-то хладнокровия.

- "Тараз" много атаковал, стараясь проникать в штрафную площадь соперника. Но в итоге забил с дальней дистанции. Может, стоит чаще бить с дальней и средней дистанции?

- С такими командами, которые большими силами обороняются, действительно важны индивидуальные действия, плюс фланговая игра. И по возможности нужно почаще бить по воротам, что команда и пыталась делать.

- Жакып Кожамберды вновь был на острие атак и даже забил. Стоит ли ему давать больше игрового времени?

- Если смотреть динамику, сколько он раньше получал времени и сколько сейчас, то точно сейчас он больше времени проводит в игре. У нас всегда есть план на игру, как начинать и что менять по ходу, принимая во внимание соперника. И все игроки должны быть готовы к разным сценариям.

- Стоит ли ждать усиления в трансферное окно?

- К нам должен присоединиться нападающий. Надеюсь, к 4 июля официально уже сможем заявлять на матчи. Это даст нам больше вариации и больше остроты в атаке.

Напомним, что следующую игру "Туран" проведет на выезде с "Каспием" 28 июня, а "Тараз" в этот день в гостях сыграет с "Акжайыком". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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