Тренер "Шахтера" уедет в чемпионат России. Подробности

Российский специалист Константин Емельянов покинет пост исполняющего обязанности главного тренера карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Горняки" на протяжении пяти месяцев не получают зарплату, из-за чего он намерен уйти из команды. У него есть вариант работы в ФНЛ - первом дивизионе чемпионата России.
При Емельянове "Шахтер" успел обыграть с крупным счетом "Тобол" - 4:1. Ранее команду возглавлял Магомед Адиев, ушедший в сборную Казахстана.
В бытность игроком Емельянов выступал за "Луч" (Владивосток), омский "Иртыш" и "Газовик" (Ижевск). Затем специалист двенадцать лет работал в структуре "Луча", а после трудился в "Оренбурге".
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