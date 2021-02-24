Тренер "Кайрата" отреагировал на победу над "Ротором" и рассказал о возросшей конкуренции в составе

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский подвел итог заключительного матча на УТС, в котором его подопечные добыли крупную победу над волгоградским "Ротором" (4:1). Его комментарий приводит пресс-служба клуба.

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"Конечно, важно было закончить сбор на позитиве, с хорошим настроением. Но, самое главное, был не результат, а именно хорошая и яркая игра, то что мне нравится, то что я ожидаю и то что я требую от игроков. Ребята полностью это показали, особенно мне понравился первый тайм. Думаю причина в том, что мы хорошо сыграли прошлые матчи, но к сожалению результат был не тот, которого мы заслуживали.

Настрой у нас в каждом матче боевой, поэтому ребята хотели еще больше доказать и показать хорошую, результативную игру. Они это сделали и мы остались очень довольны нашими футболистами.

У нас растет конкуренция в составе, за счет этого у меня складывается много различных схем в голове: кого и где можно поставить. Ребята своим желанием и рвением усложняют мне выбор, на кого и какие делать ставки, в каком матче выпустить. Но, так как у нас будет много игр, понадобится каждый футболист и понадобится именно в идеальной форме. Они ежедневно прогрессируют, стремятся показать себя. Это не может не радовать тренерский штаб. Будем продолжать работать в том же духе", - сказал он.

Напомним, что 3 марта "Кайрат" встретится с "Тоболом" в рамках полуфинала Суперкубка Казахстана. Игра начнется в 17:00 по столичному времени. Днем ранее в другой полуфинальной встрече сыграют "Шахтер" - "Астана". Матч за третье место состоится 5 марта, а финал намечен на 6-е число.

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