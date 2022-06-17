Тренер "Кайрата" назвал причины ухода из клуба

Дмитрий Кириченко, ассистент Курбана Бердыева, рассказал "РБ Спорт" о причинах ухода из алматинского "Кайрата", а также о будущей работе.

6 июня стало известно, что тренерский штаб Бердыева покинул "Кайрат". В текущем сезоне под его руководством команда занимала восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 12 матчах.

- Вы сами можете понять причины, - сказал Кириченко. - Не хочу о них распространяться. Вы же знаете про проблемы клуба с владельцем.

- У самого клуба из-за этого не будет проблем?

- Я не владелец и не руководитель клуба, так что не знаю. Это надо спрашивать в "Кайрате".

- Вы остаетесь в тренерском штабе Курбана Бердыева?

- Не могу сказать точно. Думаю, что да. Но ничего конкретного нет.

- Информация про "Сочи", "Динамо" и другие клубы - это слухи?

- Я не знаю.

- Есть понимание, где вы будете работать дальше?

- Пока нет ничего конкретного, так что не могу ничего сказать.

- Но правильно понимаю, что вы рассчитываете вернуться в Россию?

- Конечно, я живу в России, это моя страна. Сейчас здесь. Но в плане работы не могу ничего сказать.

Напомним, 45-летний Кириченко играл за ЦСКА, "Москву", "Ростов" и другие российские клубы. За сборную своей страны провел 12 матчей и забил четыре гола в период 2003-2006 годов. До "Кайрата" работал тренером в "Уфе" и "Ростове".

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