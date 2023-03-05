Тренер "Атырау" объяснил камбэк в матче с "Кайратом" и прокомментировал громкий трансфер

Главный тренер "Атырау" Виталий Жуковский высказался о прошедшем матче с "Кайратом" (2:2), а также прокомментировал трансфер игрока "нефтяников" Хусрава Тоирова в донецкий "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По мнению белорусского специалиста его команде не удался стартовый отрезок матча:

"Кайрат" всегда активно играет, у них свой стиль, в стартовые 15-20 минут они очень агрессивны. Мы предупреждали ребят, но чувствовалось ответственность, атмосфера праздника повлияла, хотели себя показать. В этот период мы просто просили ребят успокоится. С этим отрезком мы не справились, но затем выправили положение и выглядели достойно".

В свою очередь по поводу Тоирова тренер отметил его выдающиеся качества и добавил, что казахстанцы также способны выступать в больших европейских чемпионатах:

"Касательно Тоирова, честно, когда я пришел в команду, то был восхищен его футбольными качествами. Иногда я ходил за ним как за маленьким ребенком, было видно в нем большой потенциал. Такие игроки-алмазы - это радость тренерам, с ними очень интересно работать, ты сам как тренер развиваешься.

Я верю, что он способен себя реализовать в "Шахтере", но не сразу. Ему нужна адаптация, минимум два-три года. Когда я узнал, что он уходит, то был в легком нокдауне. С одной стороны приятная новость, поскольку это работа клуба, но с другой - для команды это серьезная потеря.

Есть ли такие таланты в Казахстане? Много ребят, которые хорошо работают с мячом и на большом уровне могут играть, тот же Шушеначев например. В Казахстане футбол растет, много талантливых ребят, все-таки не просто так у вас игроки в "Зените" и ЦСКА. Думаю, что казахстанцы будут играть и в топовых чемпионатах. Просто есть еще менталитет, обратил внимание, что местные ребята больше хотят играть дома, но уверен, кто-то поедет в Европу".