Тренер "Актобе" посвятил победу над "Женисом" пострадавшим при паводках

Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов высказался о пострадавших при паводках в западно-казахстанском городе, передают Vesti.kz. В третьем туре чемпионата Казахстана его команда обыграла "Женис" (3:0).

"Мы знаем, что сейчас в области происходят события с паводками, поэтому эту победу мы хотим посвятить людям, которые пострадали. Ну и команда хотела выиграть, так как команда обновилась, пять месяцев не видела своих болельщиков. Была нервозность, но счет был комфортный для нас, поэтому во втором тайме было спокойнее. Хочу поблагодарить болельщиков и команду, но нам еще нужно работать, прибавлять, не хватает в определенных моментах сыгранности", - заявил Парфенов.