Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ

Рестарт OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу получился тягучим и не самым зрелищным, но в связи с многочисленными тренерскими перестановками интрига в турнире лишь повышается. Корреспондент Vesti.kz детально рассказывает, как прошли семь матчей в 15-м туре.

"Астана" без резерва и чемпионской игры, "Кайрат" включается в гонку

Важнейший матч в борьбе за титул состоялся в столице. "Тобол" суммарно выглядел более целостно, чем "Астана", и в очередной раз подтвердил, что абсолютно реальный претендент на чемпионство. "Астана" была вновь далека от чемпионской игры и не смогла обыграть в прямом стыке еще одного конкурента, что еще раз доказывает - преимущество в таблице команды Андрея Тихонова сложилось в том числе благодаря фарту, который сопутствует ей по ходу всего сезона. Но есть и объективные факторы, которые делают "Астану" уязвимой - это скамейка запасных, она у столичного клуба состоит в основном из молодежи, не способной на данный момент конкурировать с более опытными игроками.

Тем временем, у "Тобола" свои трудности, клуб может выпасть из чемпионской гонки одним кадровым решением, ведь Григорий Бабаян неожиданно засобирался в Россию, а именно к Станимиру Стойлову, претендующему на пост главного тренера "Нижнего Новгорода".

Первый матч "Кайрата" без Алексея Шпилевского был крайне любопытен, тем более против такого соперника, как "Тараз". Но на деле "Кайрат" довольно легко справился с командой Вардана Минасяна. Кирилл Кекер пока принципиально никак не перестроил команду и лишь присутствие исключительно молодежи в запасе привлекло отдельное внимание. Так состоялся дебют 19-летнего форварда Дениса Митрофанова. Также интересно, что ни в заявке основной команды "Кайрата", ни в "молодежке" не появился Адеринсола Эсеола, похоже, расставание с украинцем все ближе.

Дальние удары выручили "Каспий", "Ордабасы" и "Кызыл-Жар"

"Каспию" гораздо сложнее даются выездные матчи и встреча с "Жетысу" не стала исключением. Комбинировать и созидать как дома у подопечных Благоевича не получалось, но в такой ситуации им помогло индивидуальное мастерство полузащитника Шафика Тигроуджы. Возможно, лучший гол в туре в исполнении гражданина Франции позволил "Каспию" добыть победу в Талдыкоргане и остаться в четверке сильнейших. Хотя также нельзя не отметить вклад вратаря Марко Милошевича, который отразил удар Айбара Жаксылыкова с пенальти.

С большим трудом добыл победу и "Ордабасы". Шымкентцы мучились с неуступчивым "Акжайыком" вплоть до 92-й минуты, пока Жоао Пауло не нанес роскошный удар из-за пределов штрафной. Но игра команды Александра Седнева, несмотря на победу, не убедила и заметного прогресса, по сравнению с весенним отрезком, пока не наблюдается.

Долгожданное возвращение "Шахтера" на родной стадион глобально никак не повлияло на игру карагандинцев. Особенно удручает практически тотальный провал в атаке со стороны команды Магомеда Адиева. Затеянная перестройка состава далека от завершения, а молодые, местные игроки пока не могут или не понимают, как воплотить тренерские идеи. Особенно тревожно за "Шахтер" в связи с грядущим стартом в еврокубках, где уровень сопротивления будет еще выше. Такое состояние "горняков" помогло "Кызыл-Жару" добыть минимальную победу в гостях.

Масудов и Никитенко начали в своем стиле

Возвращение в КПЛ сверхопытных тренеров Вахида Масудова и Владимира Никитенко уже заметно. Вахид Юнусович в свойственной для себя эмоциональной и мотивирующей манере провел первый матч в "Актобе". Да, каких-то существенных изменений в игре "красно-белых" еще на заметно, но победа, тем более в локальном западном дерби, все-таки была достигнута.

У Никитенко ситуация несколько сложнее. Состав "Кайсара" менее вариативный, да и кызылординцы играли на выезде. Но и тут уже видно влияние Владимира Андреевича. Сыграть надежно и всухую в обороне - это одно из важнейших правил для тренера. Поэтому неудивительно, что "Кайсар" при Никитенко начал с нулевого ничейного результата.

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