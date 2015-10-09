Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 20:01
 

Тремя голами обернулся матч клуба КПЛ с лидером РПЛ

  Комментарии

Тремя голами обернулся матч клуба КПЛ с лидером РПЛ ©ФК "Елимай"

"Елимай" из Семея уступил российскому "Краснодару" на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контрольный матч состоялся в ОАЭ на арене "Дубай Полис Клаб" и завершился победой российского клуба со счетом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже в дебюте — отличился форвард "Краснодара" Казбек Мукаилов. После перерыва "Елимай" сумел отыграться усилиями Жан-Али Пайруза, поразившего ворота соперника на 57-й минуте. Однако решающее слово осталось за чёрно-зелёными: на 76-й минуте точный удар полузащитника Ефима Буркина принёс российскому клубу победу.

Добавим, что "Елимай" по итогам КПЛ-2025 занял четвертое место и впервые в своей истории выступит в предстоящем сезоне в еврокубках.

Что касается "Краснодара", то после завершения первой части сезона в РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая "Зенит" на один балл.


