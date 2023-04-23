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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Травма Исламхана вызвала шок". Тренер "Ордабасы" - о матче с "Кайратом" и основном вратаре

"Травма Исламхана вызвала шок". Тренер "Ордабасы" - о матче с "Кайратом" и основном вратаре
©ФК "Ордабасы"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о ничьей с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, он прокомментировал травму Бауыржана Исламхана, отметил более важное значение казахстанских игроков на фоне легионеров и дал пояснение о выборе вратаря. 

- Александр Сергеевич, ваш мнение по игре. 

- Очень боевой матч. Соответствующий статусу и уровню команд. Хотя абсолютно разные команды по стилю. В плане борьбы на хорошем уровне сыграли, особенно второй тайм. В первом тайме играли монотонно, медленно начинали атаки, это вина наша. Пропущенный гол из логики наших действий вытекал. 

Во втором пытались внести коррективы. Удалось быстро вернуться в игру, мы по праву повели в счете. К сожалению, есть проблема, которую я пока не могу решить. На одном из флангов обороны системные проблемы. Нам не удалось донести, откуда ожидаются проблемы, я давно знаю качества Жоао Пауло. 

У нас большая потеря - травма Исламхана, это шок для команды, который сказался. Нам не хватило игровой энергии Исламхана, он для нас очень важен в созидательной части. К сожалению, мы пока его потеряли, надеюсь, травма не очень серьезная. 

Я не сомневаюсь в квалификации наших игроков, но адаптация легионеров, есть некая вальяжность... Чемпионат Казахстана - это серьезный турнир. Но пока выходит так, что казахстанские игроки имеют более важную роль. 

- Можно ли сказать, что вы пока не определились с основным вратарем, поскольку Сейсен и Шайзада играют попеременно? 

- Они играли через матч, стартовый отрезок запущен. Дальше посмотрим. У меня очень серьезные требования к вратарю, они фактически равные вратари, но я хочу, чтобы они стали лучше. Идет борьба за титул, и это для них такой первый опыт. Мы терпеливы и доверяем им.  

Напомним, матч КПЛ прошел в Алматы и завершился со счетом 2:2. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Кайрат ФК

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