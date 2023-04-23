"Травма Исламхана вызвала шок". Тренер "Ордабасы" - о матче с "Кайратом" и основном вратаре

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о ничьей с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, он прокомментировал травму Бауыржана Исламхана, отметил более важное значение казахстанских игроков на фоне легионеров и дал пояснение о выборе вратаря.
- Александр Сергеевич, ваш мнение по игре.
- Очень боевой матч. Соответствующий статусу и уровню команд. Хотя абсолютно разные команды по стилю. В плане борьбы на хорошем уровне сыграли, особенно второй тайм. В первом тайме играли монотонно, медленно начинали атаки, это вина наша. Пропущенный гол из логики наших действий вытекал.
Во втором пытались внести коррективы. Удалось быстро вернуться в игру, мы по праву повели в счете. К сожалению, есть проблема, которую я пока не могу решить. На одном из флангов обороны системные проблемы. Нам не удалось донести, откуда ожидаются проблемы, я давно знаю качества Жоао Пауло.
У нас большая потеря - травма Исламхана, это шок для команды, который сказался. Нам не хватило игровой энергии Исламхана, он для нас очень важен в созидательной части. К сожалению, мы пока его потеряли, надеюсь, травма не очень серьезная.
Я не сомневаюсь в квалификации наших игроков, но адаптация легионеров, есть некая вальяжность... Чемпионат Казахстана - это серьезный турнир. Но пока выходит так, что казахстанские игроки имеют более важную роль.
- Можно ли сказать, что вы пока не определились с основным вратарем, поскольку Сейсен и Шайзада играют попеременно?
- Они играли через матч, стартовый отрезок запущен. Дальше посмотрим. У меня очень серьезные требования к вратарю, они фактически равные вратари, но я хочу, чтобы они стали лучше. Идет борьба за титул, и это для них такой первый опыт. Мы терпеливы и доверяем им.
Напомним, матч КПЛ прошел в Алматы и завершился со счетом 2:2.
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