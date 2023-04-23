"Травма Исламхана вызвала шок". Тренер "Ордабасы" - о матче с "Кайратом" и основном вратаре

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о ничьей с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, он прокомментировал травму Бауыржана Исламхана, отметил более важное значение казахстанских игроков на фоне легионеров и дал пояснение о выборе вратаря.

- Александр Сергеевич, ваш мнение по игре.

- Очень боевой матч. Соответствующий статусу и уровню команд. Хотя абсолютно разные команды по стилю. В плане борьбы на хорошем уровне сыграли, особенно второй тайм. В первом тайме играли монотонно, медленно начинали атаки, это вина наша. Пропущенный гол из логики наших действий вытекал.

Во втором пытались внести коррективы. Удалось быстро вернуться в игру, мы по праву повели в счете. К сожалению, есть проблема, которую я пока не могу решить. На одном из флангов обороны системные проблемы. Нам не удалось донести, откуда ожидаются проблемы, я давно знаю качества Жоао Пауло.

У нас большая потеря - травма Исламхана, это шок для команды, который сказался. Нам не хватило игровой энергии Исламхана, он для нас очень важен в созидательной части. К сожалению, мы пока его потеряли, надеюсь, травма не очень серьезная.

Я не сомневаюсь в квалификации наших игроков, но адаптация легионеров, есть некая вальяжность... Чемпионат Казахстана - это серьезный турнир. Но пока выходит так, что казахстанские игроки имеют более важную роль.

- Можно ли сказать, что вы пока не определились с основным вратарем, поскольку Сейсен и Шайзада играют попеременно?

- Они играли через матч, стартовый отрезок запущен. Дальше посмотрим. У меня очень серьезные требования к вратарю, они фактически равные вратари, но я хочу, чтобы они стали лучше. Идет борьба за титул, и это для них такой первый опыт. Мы терпеливы и доверяем им.

Напомним, матч КПЛ прошел в Алматы и завершился со счетом 2:2.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"