"Кайрат" и "Ордабасы" устроили голевую перестрелку в матче КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 7
Голы:Пауло - Да Силва (Швырев), 36 (1:0); Суюмбаев, 58 (1:1); Тагыберген, 68 (1:2); Пауло - Да Силва, 76 (2:2)
В Алматы состоялся матч седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Кайрат" сыграл вничью со счетом 2:2 с шымкентским "Ордабасы".
Жоао Пауло вывел "Кайрат" вперед на 36-й минуте матча. Счет 1:0 продержался до 58-й минуты.
"Тобол" совершил камбэк и лишил "Актобе" очков в чемпионской гонке
Затем Гафуржан Суюмбаев вернул ничью на табло.
А на 68-й минуте Асхат Тагыберген пробил пенальти и оставил "Кайрат" в роли догоняющего.
На 76-й минуте Жоао Пауло оформил дубль и спас алматинцев от поражения.
С подробной статистикой команд можно ознакомиться здесь.
"Ордабасы" остался на третьем месте турнирной таблицы, а "Кайрат" поднялся на четвертое. Но положение команд может измениться после гостевого матча "Астаны" с "Кайсаром", который закроет седьмой тур КПЛ.
Загрузка матч-центра...
Реклама