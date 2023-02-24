Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче"

В "Кайрате" прокомментировали будущее вингера Галымжана Кенжебека и защитника Микаэля Аскарова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Кенжебек проходил просмотр во второй команде российского клуба "Краснодар", однако на днях вернулся в "Кайрат". Аскаров - уроженец Казахстана, прошедший школу турецкого "Фенербахче". Зимой Микаэль пробовал закрепиться в "Актобе", но не убедил тренерский штаб в своей необходимости.

"По Галымжану Кенжебеку мы подтверждаем, что игрок тренируется с основной командой и будет заявлен на сезон. Что касается Микаэля Аскарова, он находится в расположении "Кайрат-Жастар", тренируется с командой, но пока на просмотре, решение будет принято по итогам сборов", - заявили в пресс-службе алматинского клуба.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "Кайрат" подписал лишь одного новичка - израильского защитника Офри Арада. Первый официальный матч в новом сезоне команда Кирилла Кекера проведет 5 марта, в стартовом туре КПЛ алматинцы сыграют с "Атырау".

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