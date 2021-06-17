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Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"

Он один из лучших бомбардиров клуба в КПЛ-2021.

Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Артур Шушеначев постепенно становится все более заметной фигурой в "Кайрате" и не боится конкурировать даже с Вагнером Лавом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, при каких обстоятельствах форвард уходил из "Тараза", как прибавлял при Алексее Шпилевском и что его выделяет на фоне других нападающих.

Академия "Кайрата" в последние годы собирает практически всех главных юных талантов по стране. И это абсолютно нормально, ведь в клубе действительно лучшие условия для развития молодежи. Шушеначев - один из тех, кто попал в "Кайрат" из другого города. Достаточно необычную историю перехода Артура из "Тараза" нам рассказал экс-руководитель программы по развитию детско-юношеского футбола алматинского клуба Павел Петрович Черепанов:

"Артур попал на заметку скаутам "Кайрата" на одном из туров первенства страны среди центров подготовки. Он играл за "Тараз", отличался ростом, хорошей скоростью. Но это не главное. Многие нападающие бегут от ворот, он бежал к воротам, навязывал борьбу защитникам в штрафной площади.

Прежде чем получить разрешение у руководства клуба на переговоры, его "вели" несколько туров. Убедились, Артур нам подходит.

Переговоры успеха не имели, он наотрез отказался переезжать в Алматы. Случайно узнаю, что у Артура болеет младшая сестра, которой обязательно нужно ехать в Москву на лечение. Пригласили приехать в академию его маму, посмотреть условия проживания, тренировок, учебы. В счет будущей зарплаты помогли финансами для лечения сестры. Только после этого он приехал, но адаптация к новой жизни, к другим требованиям давалась с трудом". 

Оказавшись в "Кайрате" в 2017 году, Шушеначев дебютировал за основной состав в конце чемпионата, это случилось при испанце Карлосе Алосе. Но в следующем сезоне молодой форвард уже не появлялся в основной команде, играя лишь в Кубке страны и за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.  

В 2018 и 2019 годах по нападающему были запросы со стороны других казахстанских клубов, чтобы взять его в аренду. Но игрок отказывался. 

Ситуация с игровым временем в основной команде у Шушеначева не менялась вплоть до конца 2019 года. Шпилевский впервые предоставил полноценный шанс Артуру в статусной игре против "Тобола" на финише КПЛ-2019. Шушеначев вышел на второй тайм и забил в конце игры после передачи Рамазана Оразова. 

В 2020 году игровое время Шушеначева увеличилось, Вагнер тогда только приехал и адаптировался, а Эсеола выпал из доверия у Шпилевского. В итоге получилось, что на старте молодой нападающий выдал три гола и два ассиста в пяти матчах. Однако вторая часть чемпионского сезона получилась для Артура совсем другой - меньше времени на поле и ноль результативных действий за весь круг. Стабильность пока его не самая сильная черта, что отмечает и Черепанов:  

"Сейчас Артуру нужна стабильность. Для нападающего это забитые мячи. Голевое чутье у него есть. Мой совет: не обращать внимания на различные сравнения. "Казахстанский Месси" у нас уже был. "Казахстанским Дзюбой" быть не надо. Оставаться нужно Артуром Шушеначевым". 

Нынешний сезон окончательно закрепил за Шушеначевым статус второго-третьего кандидата в атаку "Кайрата". "Артур хорошо показывает себя на этих сборах, делает то, что он умеет делать, на позитиве, с полной самоотдачей", - так описывал игрока Шпилевский зимой. 

Шушеначев не только много работал и выполнял требования под игровую концепцию Шпилевского, но и был результативен. Он забил "Тоболу" в полуфинале Суперкубка Казахстана, однако затем случилась обидная травма, из-за которой нападающий пропустил не только часть чемпионата, но и матчи сборной против Украины и Франции. 

Вернувшись в строй, Шушеначев за семь матчей забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. 

"В настоящее время Артур игрок основного состава, конкуренции не боится. Очень ценятся нападающие, которые ищут борьбу в штрафной, "сидят на пятках" у защитников. Они, в свою очередь, начинают "охотиться" за ними. В итоге, как часто говорят тренеры, "теряют" концентрацию. Так было в игре с "Таразом", когда Артур забил второй гол. Очень не любят защитники таких нападающих.

Как не вспомнить в этой связи безвременно ушедшего Сашу Шацких. Он был именно таким игроком. Много забивал, был очень колючим форвардом. Не давал покоя защитникам, отчаянно боролся с ними", - еще одна емкая и профессиональная оценка качеств Шушеначева от Черепанова. 

Характеристика игрока подтверждается статистикой, у Шушеначева отлично проявляются инстинкты, он чувствует момент и все его девять голов в официальных матчах за "Кайрат" состоялись именно из-за пределов штрафной.  

Да, Шушеначев не разноплановый форвард, пока его функционал не столь богат, но потенциал заметен и Шпилевский показал, что доверие и правильная работа с игроком могут приносить плоды. Сейчас нападающему необходимо повышать задачи перед собой, уже очевидно, что на уровне чемпионата Казахстана он боевая и конкурентоспособная единица, но в сборной и еврокубках мы его пока по-настоящему не увидели.  

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Шпилевский Алексей Сборная РК по футболу

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