Топовый новичок провел первую тренировку с "Кайратом"

Защитник сборной Израиля Офри Арад провел первую тренировку в составе "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

24-летний футболист будет выступать за алматинский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца этого года.

"Наш новичок провел первую тренировку", - написали в клубном аккаунте в Instagram.

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Напомним, о переходе Арада "Кайрат" объявил два дня назад. Минувшей осенью выходил на поле в матчах против ПСЖ и "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.