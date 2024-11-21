Топовый экс-легионер "Астаны" и клуба Роналду завершил карьеру

35-летний форвард из Демократической Республики Конго Джуниор Кабананга завершил карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Конголезский нападающий в Казахстане выступал за "Астану" и "Мактаарал". За столичный клуб Кабанага выступал в сезонах 2015-2017 и 2018, 2019 году. В 2023 году конголезец играл за "Мактаарал".

Летом 2023 года он покинул клуб из Атакента и с тех пор не появлялся на поле в составе других команд.

В составе "Астаны" Кабананга сыграл во всех турнирах 128 матчей, забил 42 гола и сделал 17 ассистов. За "Мактаарал" он провел девять игр и не отличился результативными действиями.

В 2018 и 2019 году он выступал за саудовский "Аль-Наср", цвета которого, сейчас защищает португальская звезда Криштиану Роналду.