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Топ-5 важных игроков "Астаны", или кто вернул столичный клуб в лидеры КПЛ

Томасова не брали в расчет.

Топ-5 важных игроков "Астаны", или кто вернул столичный клуб в лидеры КПЛ
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Ошеломляющий камбэк "Астаны" в этом сезоне принято связывать с обретением былой формы главной звезды команды Марина Томасова, но помимо хорвата в столичном клубе есть еще несколько ключевых футболистов, которые значительно влияют на результаты. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о других героях в команде Андрея Тихонова.  

Дмитрий Непогодов

12 матчей, 6 игр "на ноль", 9 пропущенных мячей

В прошлом году для Непогодова крайне неудачно сложился матч в Бресте и после этого восприятие его, как основного вратаря "Астаны", сильно изменилось, тогда в основу вернулся Ненад Эрич. Но последовавший уход сильного конкурента и капитана команды словно раскрепостил Непогодова. С первых же официальных матчей нынешнего года он не давал поводов усомниться в себе, а не так давно выдал серию из пяти подряд "сухих" матчей. Он второй вратарь лиги по количеству матчей на "ноль" и по количеству пропущенных мячей (чуть лучше статистика лишь у Александра Мокина).      

Антонио Рукавина

12 матчей, 1 ассист, 2 желтые карточки 

Важнейший игрок для "Астаны" с эмоциональной и ментальной точки зрения. Несмотря на 37 лет и отличную карьеру, Рукавина хочет завершить свой игровой путь на высокой ноте и заряжает мотивацией не только себя, но и всю команду для победы в чемпионате. Сербский защитник по-прежнему дает качество и необходимый опыт, а также показывает очень стабильный футбол на дистанции сезона.  

Вараздат Ароян 

9 матчей, 1 гол, 1 ассист, 1 желтая карточка

Удачная работа селекционной службы клуба в зимнее трансферное окно. Ароян приехал в статусе основного защитника сборной Армении, в расцвете сил и заметно, что игрок продолжает прогрессировать. Он легко адаптировался в "Астане" и составил отличную, вариативную пару защитников с Жарко Томашевичем. О высокой квалификации Арояна также говорит перманентный интерес к нему со стороны западных клубов, включая команду испанской Примеры "Кадис".  

Абзал Бейсебеков 

12 матчей, 5 голов, 2 ассиста, 2 желтые карточки 

Многие небезосновательно полагают, что Бейсебеков идет на лучшего игрока сезона во всей лиге. Это по-настоящему удивительный сценарий, ведь от игрока ротации, которого периодически критикуют, Абзал превратился лидера, способного подать пример не только на поле, но и за его пределами. Спокойное принятие понижения зарплаты перед сезоном, множество важных (а где-то еще и красивых) голов, капитанская повязка - все это позволяет говорить, что Бейсебеков один из ключевых персонажей воспрянувшей "Астаны". 

Тигран Барсегян 

11 матчей, 2 гола, 3 ассиста, 5 желтых карточек 

Вингер сборной Армении начал сезон не так ярко, как Томасов, но затем его продуктивность вышла примерно на такой же уровень. Именно поэтому соперникам "Астаны" крайне тяжело, линия атаки столичного клуба очень разнообразна и широка. Если Томасов больше завершает, то Барсегян чуть чаще созидает и помогает партнерам, он собрал множество фолов на себе, плюс количество ударов от Тиграна, как правило, не меньше, чем у хорвата. 

К чести игрока, несмотря на желание попробовать себя в более сильной и конкурентной лиге, Барсегян полностью отдается игре и не дает поводов Тихонову отодвинуть его в запас. 

Напомним, что "Астана" возглавляет турнирную таблицу OLIMPBET-чемпионата Казахстана, имея в своем активе 32 очка после 12 туров. Следующий матч столичный клуб проведет на своем поле с "Кайратом" 23 мая.

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021 Тихонов Андрей

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