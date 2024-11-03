В "Тоболе" сделали заявление после сенсации в матче с "Астаной"

Главный тренер "Тобола" Нурбол Жумаскалиев прокомментировал исход матча 25-го тура премьер-лиги против "Астаны", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Тобола".

"Прежде всего, выражаю большую благодарность нашим сегодняшним соперникам, показавшим хорошую игру. Также спасибо нашим болельщикам, которые оказали достойную поддержку. Ребята тоже выступили отлично - мы выполнили цель на игру и одержали такую победу. Осталась последняя игра, к ней и готовимся", - заявил Жумаскалиев.

Благодаря победе "Тобол" сохранил шансы на попадание в еврокубковую зону и в число призеров КПЛ. Сейчас у команды 39 очков и она опережает "Ордабасы" по разнице мячей и занимает четвертую строчку.

Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44-мя очками. На втором месте "Астана" с 43-мя баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.