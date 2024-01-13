"Тобол" выступил с официальным заявлением по игроку сборной Казахстана

Костанайский "Тобол" объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Казахстана Исламом Чесноковым, сообщают Vesti.kz.

"Ислам Чесноков продлил отношения с "Тоболом". Полузащитник сборной Казахстана подписал новый контракт с костанайским клубом", - говорится в сообщении клуба.

Ислам в команде с 2023 года. На счету Чеснокова пять голов и одна результативная передача в 22 играх в чемпионате.

Отметим, что в квалификации Лиги конференций Чесноков отличился взятием ворот в гостевом матче против швейцарского "Базеля", а в составе сборной Казахстана, он оформил дубль во встрече отбора на Евро-2024 с командой Сан-Марино.