"Тобол" выиграл первый матч без Бабаяна и до трех очков сократил отставание от "Астаны"

"Тобол" обыграл "Жетысу" в рамках 16-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые в ее ходе пропустили первыми - у гостей отличился Аслан Адиль (19-я минута). На это костанайцы ответили точными ударами с пенальти Неманьи Николича (36-я) и Азата Нургалиева (47-я).
Таким образом, идущий на втором месте "Тобол" одержал первую победу после ухода Григория Бабаяна в ЦСКА и до трех очков сократил отставание от лидирующей "Астаны". "Жетысу" с десятью баллами остался на предпоследней, 13-й строчке.
В следующем туре, 23 июня, "Тобол" в гостях сыграет с "Кайсаром", а "Жетысу" дома примет "Атырау".
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