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"Тобол" выиграл первый матч без Бабаяна и до трех очков сократил отставание от "Астаны"

"Тобол" выиграл первый матч без Бабаяна и до трех очков сократил отставание от "Астаны"
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Тобол - Жетысу 2:1

Голы: Адиль, 19 (0:1) ; Николич, 36 (1:1) ; Нургалиев, 48 (2:1)

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Турнирная таблица

"Тобол" обыграл "Жетысу" в рамках 16-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые в ее ходе пропустили первыми - у гостей отличился Аслан Адиль (19-я минута). На это костанайцы ответили точными ударами с пенальти Неманьи Николича (36-я) и Азата Нургалиева (47-я).

Таким образом, идущий на втором месте "Тобол" одержал первую победу после ухода Григория Бабаяна в ЦСКА и до трех очков сократил отставание от лидирующей "Астаны". "Жетысу" с десятью баллами остался на предпоследней, 13-й строчке.

В следующем туре, 23 июня, "Тобол" в гостях сыграет с "Кайсаром", а "Жетысу" дома примет "Атырау".

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Жетысу ФК

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