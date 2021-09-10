"Тобол" сделал заявление о своем тренере

Футбольный клуб "Тобол" опроверг слухи об уходе ассистента главного тренера Саида Ибраимова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня в социальных сетях распространилась новость о том, что ассистент главного тренера Саид Ибраимов покинул "Тобол".

В связи с появившейся дезинформацией и слухами об уходе специалиста, сообщаем, что это не соответствует действительности. Саид Ибраимов работает в футбольном клубе "Тобол", - говорится в сообщении клуба.

Также отмечается, сборники "желто-зеленых" прибыли в расположение клуба. На данный момент команда в штатном режиме готовится к следующему матчу чемпионата против "Каспия", который состоится 12 сентября в Костанае.

"Тобол" после 19 туров лидирует в таблице КПЛ, набрав 42 очка.

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